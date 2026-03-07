Донијели одлуку: "Присуство слика Христа или крста није доказ да је неко хришћанин"

Извор:
"Присуство крста или слика и статуа Исуса Христа у нечијој кући не може се третирати као доказ да је особа прешла у хришћанство или напустила свој хиндуистички идентитет".
Саопштило је то вијеће Високог суда Бомбаја, које је одлучивало о захтјеву студента универзитета у граду Акола да му се изда потврда о касти, што су градске власти одбиле уз образложење да је он хришћанин.
Поводом захтјева студента за потврду о касти, на шта имају право хиндуистички грађани, вијеће Високог суда Бомбаја је пресудило да су потребни конкретни документи као докази за тврдњу да је неко промијенио вјеру, преноси данас Тајмс оф Индија.
Комитет за испитивање касте Аколе претходно је закључио да су преци студента прешли у хришћанство, и да стога он није имао право на потврду о касти, наводећи у образложењу да је у кући подносиоца захтјева забиљежено присуство крста и слика Христа, заједно са школским записом из 1962. године који је описао породицу као хришћанску.
Подносилац захтјева је рекао да се његова породица никада није формално преобратила у хришћанство, и да је његов дједа у школским записима навео да је хришћанин само да би избјегао кастинску дискриминацију, али да није дошло до вјерског преобраћења.
Иако се званично признаје постојање четири касте, у различитим дијеловима Индије има више од 3.000 касти, од којих су неке препознате као групе за позитивну дискриминацију.
