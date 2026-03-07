Logo
Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица

Извор:

Блиц

07.03.2026

16:17

Коментари:

0
Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица
Фото: Printscreen/Youtube

Марија Кулић подијелила је на Инстаграму детаље тужби које су упућене Ивану Маринковићу и Ненаду Мацановићу Бебици, бившим момцима њене кћерке Миљане Кулић.

Марија је подијелила папире у којима се наводи сљедеће:

– Обавезује се тужени Мацановић Ненад из Београда, да Кулић Марији из Ниша, на име дуга исплати износ од 10.000 евра у динарској противвриједности по средњем курсу НБЦ на дан исплате, са затезном каматом по стопи утврђеној на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за осам процентних поена, почев од 16.8.2023. године, па до коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема пресуде.

– Обавезује се тужени Мацановић Ненад из Београда, да тужиљи Кулић Марији из Ниша, на име накнаде трошкова парничног поступка исплати износ од 217.335 динара, у року од 15 дана од пријема пресуде.

Марија Кулић је усликала и само дио “образложења”, гдје пише:

– Тужиља је у тужби преко пуномоћника и на расправи навела да је са туженим закључила уговор о зајму дана 1.8.2023. године, по ком је туженом позајмила износ од 10.000 евра у валути, са роком враћања до 15.8.2023. године. Тужиља се туженом обраћала ради повраћаја позајмљеног износа, међутим тужени није вратио позајмљени – дио је који се само види у њеној објави, преноси Блиц.

Након дисквалификације из ријалитија Миљана дугује 50. 000 евра

Миљана је недавно дисквалификована из Елите 9 због чега Пинку дугује 50.000 евра.

Она је након тога покренула Јутјуб канал од којег доста зарађује.

Она се годинама такмичила у ријалитијима, а недавно је открила и колико је укупно новца зарадила.

– Од “Задруге 1” до ове сада, “Елите”, зарадила сам око 300.000 евра – рекла је Миљана Кулић недавно код Бокија 13.

