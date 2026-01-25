Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

Извор:
Огњен Несторовић први пут открио зашто је напустио Пинк: колеге га нису саучешћем, а Миљана Кулић је имала 4.000 евра недјељно.
Луна Ђогани је у свом подкасту угостила водитеља Огњена Несторовића, који је први пут открио због чега је дао отказ на телевизији Пинк.
Несторовић је без длаке на језику замјерио многим колегама са телевизије што му нису изјавили саучешће због смрти оца, већ их је више занимало ко ће те недјеље водити емисију.
- Преминуо је у петак, а емисија је знате и сами недјељом. Нисам добио ниједну поруку саучешћа. Дошао сам и питали су ме ко ће да води емисију. Сахранио сам оца у суботу, а водио емисију у недјељу пет сати. Био сам незадовољан што радим Задругу, па су ме на крају повукли са пројекта. Нисам могао да се лажно смијем. Више пута сам давао отказ. Напустио сам Пинк јер сам сазнао да Миљана Кулић има хонорар 4.000 недјељно. То је био крај, кап која је прелила чашу
Подсјетимо, Огњен Несторовић, познати водитељ, открио је детаље о својој породици, животним успонима и падовима, као и о односу своје сестре и оца.
- Била је тада у затвору у Грчкој, а он је послије дан, два отишао у Ваљево у новине локалне и дао читуљу. Сједимо кући и зову маму шта да ти кажем и мама онако шокирана... Наравно, послије се покајао. Преврнуо је читав Београд, помогао нам је и кум - навео је Несторовић и додао
Како реагује тада породица?- упитао је водитељ Огњена, а он је искрено одговорио:
- Па блам, ево и сада када сам мало остварен не могу да кажем блам, то је мој живот и не бјежим уопште од њега – закључио је Огњен за домаће медије
