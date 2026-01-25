Logo
Large banner

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

Извор:

Курир

25.01.2026

11:11

Коментари:

0
Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић
Фото: Printscreen/Instagram

Огњен Несторовић први пут открио зашто је напустио Пинк: колеге га нису саучешћем, а Миљана Кулић је имала 4.000 евра недјељно.

Луна Ђогани је у свом подкасту угостила водитеља Огњена Несторовића, који је први пут открио због чега је дао отказ на телевизији Пинк.

Несторовић је без длаке на језику замјерио многим колегама са телевизије што му нису изјавили саучешће због смрти оца, већ их је више занимало ко ће те недјеље водити емисију.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић се пласирао у четвртфинале!

- Преминуо је у петак, а емисија је знате и сами недјељом. Нисам добио ниједну поруку саучешћа. Дошао сам и питали су ме ко ће да води емисију. Сахранио сам оца у суботу, а водио емисију у недјељу пет сати. Био сам незадовољан што радим Задругу, па су ме на крају повукли са пројекта. Нисам могао да се лажно смијем. Више пута сам давао отказ. Напустио сам Пинк јер сам сазнао да Миљана Кулић има хонорар 4.000 недјељно. То је био крај, кап која је прелила чашу

Открио какав је однос између сестре и оца

Подсјетимо, Огњен Несторовић, познати водитељ, открио је детаље о својој породици, животним успонима и падовима, као и о односу своје сестре и оца.

marija kulic

Сцена

Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

- Била је тада у затвору у Грчкој, а он је послије дан, два отишао у Ваљево у новине локалне и дао читуљу. Сједимо кући и зову маму шта да ти кажем и мама онако шокирана... Наравно, послије се покајао. Преврнуо је читав Београд, помогао нам је и кум - навео је Несторовић и додао

Како реагује тада породица?- упитао је водитељ Огњена, а он је искрено одговорио:

- Па блам, ево и сада када сам мало остварен не могу да кажем блам, то је мој живот и не бјежим уопште од њега – закључио је Огњен за домаће медије

Подијели:

Таг:

Миљана Кулић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

Сцена

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

1 седм

0
Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Сцена

Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

1 мј

0
Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

Сцена

Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

1 мј

0
Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Сцена

Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

1 мј

0

Више из рубрике

Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

Сцена

Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

2 ч

0
Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

Сцена

Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

14 ч

0
умро Мирослав Стојиљковић Мегер

Сцена

Преминуо чувени југословенски хармоникаш

15 ч

0
Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Сцена

Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

На европском тлу се оснива ФБИ

11

24

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

11

20

Огласила се полиција о драми у Гацку

11

11

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

11

00

Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner