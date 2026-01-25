Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

Извор:
Курир
25.01.2026
09:24
Александар Кос запалио је друштвене мреже објавивши фотографију Чеде Јовановића у гаћицама које подсјећају на купаће гаће, и то у бојама бразилске заставе.
Фотографију је Кос подијелио на свом Инстаграм сторију, након што му је један од пратилаца поручио да Чеда изгледа одлично.
"Боже драги, како је Чеда згодан! Ух, плочице, тијело", гласио је коментар који је изазвао лавину реакција.
Уз „врелу“ фотографију Јовановића, Кос је кратко поручио:
"Сад има и титанијумске! Још му у Бечу шију одијела по мјери из 2008".
Овом објавом Кос је алудирао на то да Јовановић и данас изгледа једнако добро као и прије готово двије деценије. Открио је и да се њих двојица познају већ 22 године. Чеда Јовановић рођен је 13. априла 1971. године, док је Александар Кос рођен 1987., што значи да је разлика између њих 16 година.
О њиховом односу Јовановић је раније емотивно писао на Инстаграму.
"Постоје дани када човјек сам не може ни да дише. Без Александра ме не би било, не бих могао устати из кревета, нити стајати на ногама. Храни ме, чува и од других и од мене самог. Превише сам га напатио, а он је диван човјек. Све лоше је моје и дешава се упркос њему. На крају, бит ћу ја добро. Жао ми је ако сам било кога повриједио, а посебно Александра који је са мном морао да живи", написао је Јовановић.
