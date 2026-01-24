Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

Извор:
Пјевачица Мина Костић ужива у љубави са новим партнером Манетом Ћурувијом, познатијим као Каспер.
Мина и каспер су прије 11 мјесеци успоставили контакт путем интернета а још тада је Мина тврдила да је он човјек "њеног живота".
Каспер је недавно допутовао у Србију, а од тада се пар не раздваја и стално заједно дају интервјуе у јавности.
Иако их многи подржавају, неки су скептични поводом њихове везе те не дају добре прогнозе и не верују да ће тај однос потрајати.
Ту се нашла и пјевачица Весна Вукелић Венди, која је јавно испрозивала Мину и њеног изабраника.
Венди је сада јавно објавила снимак њихове вјеридбе из "Амиџи шоуа", а пјевачица Инди Арадиновић, је у коментарима кратко поручила: "Венди, волим те".
Након тога, Мина Костић није остала нијема. Пјевачица се директно обратила Венди, не бирајући ријечи, те јој је упутила тешку увреду назвавши је:
"Одрону од жене".
Игор Костић и Мина Костић имају кћерку, а њен нови дечко Мане Чурувија Каспер и пјевачица су за "Блиц" дали први заједнички интервју приликом ког је он упутио комплименте Игору због начина на који васпитава кћерку, а Игор му се захвалио и дао суд о њиховом односу.
- Морам овом приликом да му се захвалим, чуо сам дијелове тог интервјуа, нисам га одгледао, али ево захваљујем му се. Драго ми је да је то закључио, јер то негдје потврђује оно што је мени битно да сам добар отац. Знам да су њих двоје актуелни, као што јој желим сву срећу у послу, желим јој срећу и у љубави, да је срећна и заљубљена и искрено се надам да је то тако. Њега опет не познајем, не могу да причам о њему ништа, ако је њој добар, и ако је она срећна са њим, ја им желим сву срећу - каже Игор за "Блиц".
