Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

Бизнисмен о ком брује домаћи медији, Мане Ћурувија, познатији као Каспер, запросио је своју партнерку, пјевачицу Мину Костић, што је изненадило јавност, јер су се тек недавно први пут видјели.
Сада се огласила Драгана Спасојевић, Касперова бивша дјевојка и открила детаљ о његовој породици.
Драгана је истакла да се до сада није оглашавала првенствено због чланова своје, али и Касперове породице, које описује као “јако дивне људе”.
"Све што он буде рекао, нека то и остане, нисам се оглашавала првенствено због моје породице, па онда због његове, јер су то јако дивни људи, упознала сам их", рекла је Драгана Спасојевић за Курир.
Овом изјавом јасно је ставила до знања да поштује приватност обје стране и да не жели да додатно коментарише ситуацију у јавности.
Подсјетимо, Мане Ћурувија Каспер синоћ је уживо у емисији “Амиџи шоу” вјерио Мину Костић, те је у студију настало опште весеље.
Каспер је потом на питања публике проговорио о бившој љубави.
Пратиоце на Инстаграму занимало је да ли је и Драгану Спасојевић, бившу учесницу “Задруге”, Каспер такође “заволио преко екрана”, будући да се писало да је видио у медијима, а онда почео удварање на друштвеним мрежама, као што је случај био и са Мином.
"Немам посебан коментар, јер не знам шта значи завољети преко екрана. Са том особом сам био у једној романси, вези која је трајала колико је трајала. То је сада већ било давно, желим јој све најљепше у животу и тиме ћу завршити", рекао је Каспер
Тренутно на програму