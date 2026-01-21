Logo
Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

Извор:

Б92

21.01.2026

16:14

Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару
Фото: Pexels

Калифорнијски кантаутор Такер Зимерман преминуо је у 84. години након што је у његовом дому у Белгији избио пожар.

У трагичној несрећи живот је изгубила и његова супруга Мери Клер Ламберт, са којом је био у браку више од 50 година.

Локални медији наводе да су обоје преминули од гушења димом, а трагедија се догодила 17. јануара.

Вијест о Зимермановој смрти потврдила је и његова издавачка кућа 4АД.

"Са огромном тугом објављујемо да је преминуо Такер Зимерман. Иза себе је оставио изузетну колекцију албума, композиција, поезије и кратких прича насталих током каријере дуже од 60 година", стоји у саопштењу издавачке куће.

Омиљени музичар Дејвида Боувија

Зимерманов дебитантски албум, "Ten Songs by Tucker Zimmerman" из 1969. године, продуцирао је легендарни Тони Висконти, који је касније сарађивао са Дејвидом Боувијем на албумима Heroes i Young Americans.

Одајући почаст пријатељу на Фејсбук, Висконти је написао:

"Био је један од мојих најстаријих пријатеља. Дејвид Боуви га је обожавао."

Више од 800 пјесама и касни процват каријере

Током живота, Зимерман је створио више од 800 пјесама. У каснијим годинама доживио је нови талас пажње публике, а бенд Big Thief био је продуцент и пратећи састав на његовом албуму Dance of Love, објављеном 2024. године.

Његов посљедњи албум, Music by River Words by Ear, изашао је у јулу 2025.

