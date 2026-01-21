Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

Извор:
Б92
21.01.2026
16:14
Коментари:0
Калифорнијски кантаутор Такер Зимерман преминуо је у 84. години након што је у његовом дому у Белгији избио пожар.
У трагичној несрећи живот је изгубила и његова супруга Мери Клер Ламберт, са којом је био у браку више од 50 година.
Локални медији наводе да су обоје преминули од гушења димом, а трагедија се догодила 17. јануара.
Вијест о Зимермановој смрти потврдила је и његова издавачка кућа 4АД.
"Са огромном тугом објављујемо да је преминуо Такер Зимерман. Иза себе је оставио изузетну колекцију албума, композиција, поезије и кратких прича насталих током каријере дуже од 60 година", стоји у саопштењу издавачке куће.
Зимерманов дебитантски албум, "Ten Songs by Tucker Zimmerman" из 1969. године, продуцирао је легендарни Тони Висконти, који је касније сарађивао са Дејвидом Боувијем на албумима Heroes i Young Americans.
Одајући почаст пријатељу на Фејсбук, Висконти је написао:
"Био је један од мојих најстаријих пријатеља. Дејвид Боуви га је обожавао."
Током живота, Зимерман је створио више од 800 пјесама. У каснијим годинама доживио је нови талас пажње публике, а бенд Big Thief био је продуцент и пратећи састав на његовом албуму Dance of Love, објављеном 2024. године.
Његов посљедњи албум, Music by River Words by Ear, изашао је у јулу 2025.
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Тренутно на програму