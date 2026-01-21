Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

Извор:
Мађари нису осјетили мразеве овог мјесеца захваљујући испорукама гаса из Русије, изјавио је премијер Виктор Орбан прије састанка владе посвећеног питањима становања и комуналних услуга током неуобичајено хладне и сњежне зиме.
"Нисмо имали тако хладан јануар деценијама. Управо у оваквим тренуцима заиста цијенимо вриједност нижих рачуна за комуналне услуге и какво је велико достигнуће то што, чак и у данашњем лудом свијету, имамо приступ јефтиној руској нафти и гасу, који су неопходни за функционисање земље", написао је Орбан на Фејсбуку.
Мађарска влада је више пута изјавила да још увијек не може без руских енергетских ресурса, иако наставља да диверзификује своје руте и изворе снабдевања. Сходно томе, Будимпешта не подржава план Брисела да до краја 2027. године оконча куповину нафте и гаса од стране ЕУ од Русије.
Мађарска и даље добија већину своје нафте путем гасовода "Дружба", а већину гаса путем гасовода "Турски ток" и његових огранака кроз Бугарску и Србију.
Како је истакао министар спољних послова Петер Сијарто, Мађарска је 2025. године добила више од 8,5 милиона тона нафте и више од 7 милијарди кубних метара природног гаса од Русије.
