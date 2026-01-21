Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Извор:
Телеграф
21.01.2026
15:50
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде су уписали огромну побједу против Монака у оквиру 23. кола Евролиге на гостујућем терену са 100:96, тиме су обезбедили себи "лакше дисање" на табели, али и даље је то далеко од безбедности.
Свакако, побједа је направила огроман одјек, пошто је ово други пут у сезони да су пали Кнежеви.
Звезда је имала сјајан почетак утакмице против Монака, водили су са +18 током друге четвртине, али се све урушило и на крају си били на ивици понора. Они су у једном тренутку у посљедњој дионици губили са 87:77, али су направили серију 13:3 и изборили су продужетак.
Један од трагичара у екипи Монака био је Мајк Џејмс, који је промашио тројку за побједу, а управо он је загрмио због навијача и одмах након утакмице.
One win going to the final four— Mike James (@TheNatural_05) January 21, 2026
One win mvp
One loss it’s the worst
One loss retire
That’s prolly why yall never amounted to shit. One good or bad thing it goes to the extreme.
Let me go back to this playoff race bcuz not all of us able
- Једна побједа, идемо на Фајнал фор. Једна побједа, он је МВП. Један пораз, најгори је на свету. Један пораз, време је за пензију. То је вјероватно разлог зашто никада ништа нисте постигли. Једна добра или лоша ствар и одмах идете у крајност. Пустите ме да се вратим праћењу трке за плеј-оф, јер нисмо сви способни за то - поручио је Мајк Џејмс.
Иако је промашио шут за побједу, Мајк Џејмс је имао 14 поена, седам асистенција и три скока на овој утакмици.
(телеграф)
Свијет
15 мин0
Свијет
19 мин0
Занимљивости
29 мин0
Хроника
30 мин0
Најновије
Најчитаније
16
02
16
02
15
58
15
57
15
50
Тренутно на програму