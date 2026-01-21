Logo
Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

21.01.2026

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице
Фото: Tanjug

Кошаркаши Црвене звезде су уписали огромну побједу против Монака у оквиру 23. кола Евролиге на гостујућем терену са 100:96, тиме су обезбедили себи "лакше дисање" на табели, али и даље је то далеко од безбедности.

Свакако, побједа је направила огроман одјек, пошто је ово други пут у сезони да су пали Кнежеви.

Звезда је имала сјајан почетак утакмице против Монака, водили су са +18 током друге четвртине, али се све урушило и на крају си били на ивици понора. Они су у једном тренутку у посљедњој дионици губили са 87:77, али су направили серију 13:3 и изборили су продужетак.

Један од трагичара у екипи Монака био је Мајк Џејмс, који је промашио тројку за побједу, а управо он је загрмио због навијача и одмах након утакмице.

- Једна побједа, идемо на Фајнал фор. Једна побједа, он је МВП. Један пораз, најгори је на свету. Један пораз, време је за пензију. То је вјероватно разлог зашто никада ништа нисте постигли. Једна добра или лоша ствар и одмах идете у крајност. Пустите ме да се вратим праћењу трке за плеј-оф, јер нисмо сви способни за то - поручио је Мајк Џејмс.

Иако је промашио шут за побједу, Мајк Џејмс је имао 14 поена, седам асистенција и три скока на овој утакмици.

(телеграф)

