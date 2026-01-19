Logo
19.01.2026

21:12

Коментари:

0
Јокић и Дончић предводе запад
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Објављени су тимови за НБА Ол Стар 2026. године.

НБА Ол Стар викенд ће се 2026. године одржати од 13. до 15. фебруара у Лос Анђелесу.

Тачније, у Инглвуду, предграђу Лос Анђелеса и у хали у којој домаће утакмице играју Лос Анђелес Клиперси.

Објављене су и стартне поставе за тај меч и како је НБА инсајдер Шемс Чаранија написао, Западну конференцију предводи тандем Јокић - Дончић.

Иако неће бити играно у традиционалном формату, избор за Ол Стар и даље остаје исти и под‌једнак број играча са Истока и Запада долази на овај НБА спектакл.

Тако ће Запад предводити Лука Дончић, Шеј Гилџес-Александер, Стеф Кари, Никола Јокић и Виктор Вембањама.

Исток ће имати Џејлена Брансона, Јаниса Адетокумба, Тајриса Мексија, Кејда Канингема и Џејлена Брауна.

Никола Јокић

НБА

Košarka

