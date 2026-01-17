Logo
Велика побједа Студента против Леотара

АТВ

17.01.2026

20:19

Велика побједа Студента против Леотара
Кошаркаши Студента остварили су важну побједу у 14. колу Првенства БиХ против Леотара на домаћем паркету резултатом 87:86.

Од почетка до краја меча публика у Александровцу имала је прилику да гледа сјајну и неизвјесну утакмицу, а на крају је пресудила већа мирноћа домаћег тима који је уписао седми овосезонски тријумф.

Поново је сјајну утакмицу одиграо Стефан Милошевић. У кључним тренуцима погађао је са линије за слободна бацања, а на крају се зауставио на 28 постигнутих поена.

“Одлична утакмица, неизвјесна до самог краја. Драго ми је што је публика дошла у овако великом броју и што нам је помогла. Били су наш шести играч. Идемо даље, нема пуно времена за одмор”, рекао је Милошевић.

Милошевића су пратили Тарик Хреља са 14 и Кристијан Атељевић са 18 поена. Задовољан након тријумфа био је и тренер Борис Јокановић.

“Сјајна утакмица и сјајна атмосфера вечерас. Мислим да су сви уживали. Леотар је добар противник који је у одличној форми, али моји момци су одиграли фантастично. Још више смо подмладили тим, један Лука Галић који је 2009. годиште је играо данас. Пресрећан сам, честитам мојим момцима и идемо даље”, изјавио је Јокановић.

За госте 19 поена постигао је Сејвион Луис, док је један мање убацио Немања Милидраговић.

Леотар тренутно држи пету позицију на табели са омјером 8/5, док екипа Студента држи шесто мјесто са седам побједа и шест пораза.

