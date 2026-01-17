Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

Извор:
Новак Ђоковић и Рафаел Надал одиграли су један од најбољих мечева у историји тениса.
Било је то у финалу Аустралијан опена 2012. године гдје је послије 5 сати и 53 минута игре српски ас однио побједу и освојио титулу.
Колико су играчи били "мртви уморни" могло је да се види и по томе што су сједили на столицама током церемоније, нису имали снаге ни да стоје.
Послије исцрпљујућег дуела и свега што се десило на терену, у свлачионици је дошло до још већег хаоса. Рафа је пао у несвијест, а љекари су одбили да помогну Новаку и да му дају инфузију...
О чему се тачно ради објаснио је бивши тренер Србина Марјан Вајда који је био присутан тамо, пише "Мондо".
"Надал је практично био без свијести и добио је инфузију. Новак је био исцрпљен, али мислим да га је држало то што је освојио титулу и могао је још да стоји. Питао сам их да дају и Новаку инфузију, али су они одбили", испричао је Вајда.
Доста чудан потез љекара, посебно ако се зна да су и један и други били на измаку снага и да су били као гладијатори у чувеном "Колсеуму", само што је поприште битке било у Мелбурну и са рекетима у рукама...
Ни Новак ни Рафа нису имали превише снаге да много причају послије тог дуела. Било је очигледно да су преморени.
"Сви који су нас гледали могли су да виде да смо се борили до буквално посљедње капи енергије коју смо имали у нашим тијелима", изговорио је Новак.
Рафа је успио чак и да се нашали мало, мада му није било до приче.
"Добро јутро свима који су нас гледали", насмијао се Рафа пошто је меч завршен око два ујутру по локалном времену.
Уз то треба додати и да су и један и други имали тешке мечеве и у полуфиналима. Новак је послије пет сетова и пет сати борбе сломио отпор Ендија Мареја, а Надал је послије четири сата борбе и четири сета савладао Роџера Федерера.
The longest chapter in their 60-part rivalry. Djokovic v Nadal, the Australian Open 2012 final 🏆 #rematch pic.twitter.com/w2Ya51dHiB— #AusOpen (@AustralianOpen) July 29, 2024
