Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

Мондо.рс

16.01.2026

12:25

Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Карлос Алкараз има шест гренд слем пехара, али на Аустралијан опену игра доста лоше. Најбољи резултат на првом гренд слему сезоне му је пласман у четвртфинале. Ту га је 2024. године зауставио Саша Зверев, док је прошле године изгубио од повређеног Новака Ђоковића. Пред старт нове сезоне шпански тенисер шокирао је све кад је саопштио да је прекинуо сарадњу са дугогодишњим тренером Хуаном Карлосом Ферером. Управо је то била једна од главних тема на првој конференцији у Мелбурну.

"Саставили смо тим који је у ствари исти као прошле године, само без Хуанкија. Донијели смо одлуку заједно и имам пуно повјерење у људе коју са мном. Тренирамо добро, осјећам се добро и узбуђен сам што почињем турнир са овим тимом", почео је Алкараз.

Тврди да је одлука донијета у пријатељском духу, мада тако не дјелује по изјавама Ферера.

"Донијели смо заједничку одлуку о прекиду сарадње. У животу постоје поглавља која морате да затворите и осјетили смо да је право вријеме. Веома сам му захвалан на ових седам година. Имао је огромне заслуге за то што сам постао играч какав сам данас. Много сам научио. Али, обојица смо одлучили да ставимо тачку на поглавље. И даље смо пријатељи, имамо сјајан однос, само смо одлучили да кренемо различитим путевима."

"Карлосе, да ли се пита твоја породица?"

Тврди да се у начину припреме за турнир ништа није променило и да је план исти и пред Аустралијан опен и без Ферера.

"Не, нема неких великих промена. Фокусирани смо на ствари које морамо да унапредимо у односу на претходну сезону. Као што сам рекао, практично је исти тим као прошлогодишњи, само једна особа недостаје. Све остало је исто. Није било промјена у рутини, план је исти, само смо поправили неке одређене детаље."

Доста спекулација у медијима је било да Алкараз није донио одлуку о прекиду сарадње са Ферером, већ да је то била одлука његове породице. Тачније његовог оца. То су га и питали на конференцији, да ли је одлучио он или фамилија?

"То је интерна ствар. Одлука је донијета заједно. У тиму у ком су професионалци и особе које су тако блиске, ниједна одлука се не доноси без разговора са свима. Ријешили смо то унутар тима, урадили смо то на тај начин, заједно и природно", закључио је Алкараз.

Карлос Алкараз

Отказ

tenis

