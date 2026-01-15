Ђоковић се огласио због аматера који је побиједио Јаника Синера и освојио "Гренд слем" у Аустралији

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић увелико је у Аустралији гдје се припрема за Аустралијан опен. Он је морао тренинг да прекине послије само 12 минута, али сада се већ налази на терену и игра егзибициони меч са Френсис Тијафоом, док се током истог огласио и због Џордана Смита.
Само дан раније, односно, 24 сата пре меча између Ђоковића и Тијафоа је одигран и “Један поен Слем” у Аустралији турнир где су играли професионалци и аматери, мушкарци и жене, а гдје се играо само један по мечу!
The 10-time champ joins in on the praise for Jordan Smith👏@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/UviU9BfV0o— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2026
Овдје је успио да слави Џордан Смит, који је постао први човјек који је освојио овај тип турнир, а кући је отишао са милион долара више. Он је одушевио многе на турниру, на свом путу до титуле је избацио и Јаника Синера…
Сада се због њега огласио и Новак Ђоковић, који је накратко прекинуо меч са Тијафоом због тога.
– Видио сам да људи сједе са стране и да уживају. Колико дивно вече за Џордана Смита. Хајде, аплауз за његове партије протекле вечери. Невјероватно – поручио је кратко Новак Ђоковић, а публика је потом Смита поздравила и аплаузом, преноси Телеграф.
