Ђоковић се огласио због аматера који је побиједио Јаника Синера и освојио "Гренд слем" у Аустралији

Извор:

Б92

15.01.2026

08:56

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић увелико је у Аустралији гд‌је се припрема за Аустралијан опен. Он је морао тренинг да прекине послије само 12 минута, али сада се већ налази на терену и игра егзибициони меч са Френсис Тијафоом, док се током истог огласио и због Џордана Смита.

Само дан раније, односно, 24 сата пре меча између Ђоковића и Тијафоа је одигран и “Један поен Слем” у Аустралији турнир где су играли професионалци и аматери, мушкарци и жене, а гд‌је се играо само један по мечу!

Овд‌је је успио да слави Џордан Смит, који је постао први човјек који је освојио овај тип турнир, а кући је отишао са милион долара више. Он је одушевио многе на турниру, на свом путу до титуле је избацио и Јаника Синера…

Сада се због њега огласио и Новак Ђоковић, који је накратко прекинуо меч са Тијафоом због тога.

siner

Тенис

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

– Видио сам да људи сједе са стране и да уживају. Колико дивно вече за Џордана Смита. Хајде, аплауз за његове партије протекле вечери. Невјероватно – поручио је кратко Новак Ђоковић, а публика је потом Смита поздравила и аплаузом, преноси Телеграф.

Тагови:

Новак Ђоковић

Јаник Синер

tenis

