Олга Даниловић се пласирала у четвртфинале

14.01.2026

13:09

Олга Даниловић се пласирала у четвртфинале
Фото: Танјуг/АП

Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у аустралијском граду Хобарт, након данашње побједе Американке Пејтон Стирнс.

Даниловићева је била боља од Стирнсове по сетовима 7:6 /7:2/, 6:1, у мечу који је трајао сат и 58 минута.

Даниловићева је 68. тенисерка свијета, док се Стирнсова налази на 67. мјесту ВТА листе.

Српска тенисерка ће у четвртфиналу играти против Антоније Ружић из Хрватске.

ВТА турнир у Хобарту игра се за наградни фонд од 283.347 долара.

Olga Danilović

