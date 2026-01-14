Олга Даниловић се пласирала у четвртфинале

14.01.2026
Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у аустралијском граду Хобарт, након данашње побједе Американке Пејтон Стирнс.
Даниловићева је била боља од Стирнсове по сетовима 7:6 /7:2/, 6:1, у мечу који је трајао сат и 58 минута.
Даниловићева је 68. тенисерка свијета, док се Стирнсова налази на 67. мјесту ВТА листе.
Српска тенисерка ће у четвртфиналу играти против Антоније Ружић из Хрватске.
ВТА турнир у Хобарту игра се за наградни фонд од 283.347 долара.
