Циципас испао на старту Аделајда

13.01.2026

17:55

Циципас испао на старту Аделајда

Аустралијанац Александар Вукић прекинуо је обећавајући почетак сезоне Стефаноса Циципаса, пошто је савладао Грка на турниру из серије 250 у Аделејду резултатом 7:6 (7-3), 7:6 (7-5).

Циципас је претходне нед‌јеље остварио учинак 3-0 на Јунајтед купу и д‌јеловало је да је пронашао стабилност после турбулентне 2025. године, током које је први пут од 2018. испао из Топ 20.

Ипак, квалификант Вукић је одговорио на изазов без задршке, уз снажну подршку домаће публике.

Аустралијанац је спасао све четири брејк лопте са којима се суочио и био најпрецизнији у кључним тренуцима. У тај брејку другог сета освојио је шест од посљедњих осам поена, након што је губио 1-3, и закључио меч после сат и 53 минута игре.

Рибар

Савјети

Намирнице које треба јести зими

Била је то његова 21. побједа против играча из Топ 50.

Вукић, тренутно 87. на АТП листи, у наредном колу играће против Италијана Андрее Вавасорија, још једног квалификанта, који је изненадио Габријела Диала побједом 6:3, 7:6 (7-4).

