Ђоковић задржао четврто мјесто на АТП листи

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је четврто мјесто на најновијој АТП листи са 4.780 бодова.
На првом мјесту и даље је Шпанац Карлос Алкарас са 12.050 поена, а други је Италијан Јаник Синер са 11.500 бодова.
Нијемац Александар Зверев налази се на трећој позицији са 5.105 поена, док је Италијан Лоренцо Музети напредовао за два мјеста и тренутно је пети играч свијета.
Аустралијанац Алекс де Минор задржао је шесту позицију, а Канађанин Феликс Оже-Алијасим је сада седми.
У топ 10 најбољих тенисера свијета налазе се још Американци Бен Шелтон и Тејлор Фриц, те Александер Бублик из Казахстана.
Српски тенисер Миомир Кецмановић назадовао је за осам позиција и тренутно се налази на 59. мјесту на АТП листи са 910 бодова.
Ласло Ђере је напредовао за четири позиције и сада је 91. играч свијета са 659 поена, док је Хамад Међедовић пао на 96. мјесто са 643 бода.
Душан Лајовић је задржао 125. позицију на АТП листи са 497 поена.
