Сабаленка имала најпровокативнију прославу икада након побједе над Украјинком

Извор:

Телеграф

11.01.2026

10:44

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Tertius Pickard

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка почела је годину на идеалан начин, пошто је савладала Марту Костјук (6-4, 6-3) у финалу Бризбејна и дошла до титуле на старту сезоне.

Ово је била идеална најава за Сабаленку када је у питању Аустралијан опен, који ће почети 18. јануара, гдје ће покушати да дође до титуле.

Ово финале је изазвало посебну пажњу, а то је увијек случај када играју Арина Сабаленка и Марта Костјук, прије свега због политичке ситуације у Украјини и због тога што Марта не жели да се рукује са руским и бјелоруским тенисеркама.

Тако је било и послије овог финала, а тензија је била подигнута и због недавног интервјуа, гдје је Марта Костјук прозвала Сабаленку и рекла да је тешко да је друге тенисерке побједе јер има вишак тестостерона.

Због тога је Арина Сабаленка имала и провокативну прославу на крају, јер је послије претворене меч лопте у поен пољубила своје бицепсе.

Нема сумње да ће због овога Марта Костјук имати још већи гњев према Сабаленки.

