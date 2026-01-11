Сабаленка имала најпровокативнију прославу икада након побједе над Украјинком

Извор:
Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка почела је годину на идеалан начин, пошто је савладала Марту Костјук (6-4, 6-3) у финалу Бризбејна и дошла до титуле на старту сезоне.
Ово је била идеална најава за Сабаленку када је у питању Аустралијан опен, који ће почети 18. јануара, гдје ће покушати да дође до титуле.
Ово финале је изазвало посебну пажњу, а то је увијек случај када играју Арина Сабаленка и Марта Костјук, прије свега због политичке ситуације у Украјини и због тога што Марта не жели да се рукује са руским и бјелоруским тенисеркама.
Тако је било и послије овог финала, а тензија је била подигнута и због недавног интервјуа, гдје је Марта Костјук прозвала Сабаленку и рекла да је тешко да је друге тенисерке побједе јер има вишак тестостерона.
Због тога је Арина Сабаленка имала и провокативну прославу на крају, јер је послије претворене меч лопте у поен пољубила своје бицепсе.
Нема сумње да ће због овога Марта Костјук имати још већи гњев према Сабаленки.
