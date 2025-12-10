Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

Извор:
Арина Сабаленка објаснила зашто неће издати Бјелорусију и промијенити држављанство као неке друге тенисерке.
Велики број тенисера из Русије и Бјелорусије одлучио је да промијени спортско држављанство у посљедњих неколико година због добро познате политичке ситуације у овим земљама. Тенисери и тенисерке не могу да наступају под заставама ових земаља, пријете им озбиљним казнама уколико на било какав пруже подршку, а није искључено и да ће бити искључени са турнира као што је то био већ случај рецимо на Вимблдону.
Зато смо видјели да је рецимо Потапова узела аустријско држављанство, Касаткина аустралијско, Рибакина казахстанско...
Али, без обзира на то - најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка ипак не одустаје од држављанства Бјелорусије.
"Па, слушајте, увијек сам била веома поносна што представљам тако малу земљу и схватам то као прилику да ја лично могу да инспирацију за младу дјецу код куће", рекла је Арина Сабаленка у интервјуу код Пирса Моргана: "На примјер, промјена националности за мене не долази у обзир. Зато што не желим да издам сву ту дјецу."
Сигурно би промјена држављанства код ње значила и више спонзорства, већу видљивост у медијима и ко зна шта још, међутим као што је познато - Арина Сабаленка је подржавала предсједника Бјелорусије Александра Лукашенка. И још је уз њега.
"Тако да бих вољела да представљам Бјелорусију баш због те дјеце из те земље, да ме виде како се такмичим на високом нивоу и да се инспиришу мојим примјером, и надам се да ћу им својим примјером показати да, ако сам ја успјела да дођем из те земље, из те мале земље на свијету, све до врха, желим да помисле да и они то могу да ураде", нагласила је бјелоруска тенисерка која већ неко вријеме доминира женским тенисом.
"Не подржавам рат. А то што не подржавам рат, значи да не подржавам Лукашенка", рекла је о предсједнику своје земље прије двије године Арина САбаленка: Играли смо много Фед куп мечева у Бјелорусији. Он (Лукашенко) је био на нашим мечевима и сликао се са нама. Ништа лоше се у том периоду није догађало у Бјелорусији или у Украјини или у Русији", рекла је она.
"Не желим да моја земља буде учесница било којег конфликта. Рекла сам то много пута. Знате моју позицију и имате мој одговор. Нећу да спорт буде уплетен у политику, јер сам 25-годишња тенисерка. А да желим да се бавим политиком, не бих била овдје. Нећу да на било који начин будем увучена у политику", додала је Сабаленка прије двије године када је "притиснута" за ову тему на Ролан Гаросу, преноси Мондо.
