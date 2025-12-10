Logo
Large banner

Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

Извор:

РТ Балкан

10.12.2025

15:02

Коментари:

0
Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње
Фото: Танјуг/АП

Феминистичка организација "Све ми" саопштила је да су изјаве прве даме Француске Брижит Макрон скандалозне и шокантне, и најавиле покретање блога "глупекучке" на друштвеним мрежама.

Брижит Макрон, супруга француског предсједника Емануела Макрона, нашла се под жестоким критикама након што је објављен снимак на коме, током наступа комичара Арија Абитана, који је био оптужен за силовање, радикалне феминисткиње назива "глупим кучкама".

Током представе, група активисткиња из феминистичке организације "Све ми" је упала у салу, носећи маске са Абитановим ликом и узвикујући "Абитан силоватељ".

Брижит Макрон је на исти наступ дошла са ћерком сљедеће вечери, а како се чује у објављеном снимку, Абитан јој каже да се плаши да се упад на представу не понови, на шта му је Макронова одговорила да "ако буде неких глупих кучки, биће избачене напоље".

"Поготово маскираних бандита", додала је она.

Снимак је убрзо и обрисан

Иначе, снимак који је касније обрисан, објавио је медијски портал "Паблик".

Крајем 2021. године, комичара Арија Абитана је за силовање оптужила млада жена са којом је неколико недјеља био у вези. Иако је случај послије трогодишње истраге одбачен, јер нису пронађени довољни докази да је сексуални чин био присилан, феминистичке организације редовно протестују против његовог повратка на сцену.

Организација "Све ми" је саопштила да су изјаве Брижит Макрон скандалозне и шокантне, и најавиле покретање блога "глупекучке" на друштвеним мрежама.

За само неколико сати, "хештег" је окупио неколико стотина објава на платформама Инстаграм и Икс.

Међу првима је реаговала глумица Жидит Годреш, једна од водећих фигура у борби против сексуалног насиља.

"И ја сам глупа кучка и подржавам остале", написала је Годрешова на Инстаграму.

Лидерка француских Зелених Марин Тонделије је изјаву оценила као "крајње озбиљну", док је конзервативна сенаторка Ањес Еврен описала као "врло сексистичку", пише "Политико".

Посланица и бивша портпаролка владе Приска Тевено, сматра коментар "неелегантним", а и бивши предсједник Франсоа Оланд је дао коментар о овом инциденту.

"Када су у питању жене које се боре против насиља над женама, не говори се тако", рекао је Оланд за РТЛ.

Бројни стали у одбрану

У одбрану прве даме стала је канцеларија Макрона, саопштивши да се ова изјава треба разумети као "критика радикалних метода које су користили они који су прекинули и ометали представу Арија Абитана". Да се Брижит Макрон "остави на миру" позвала је и портпаролка француске владе Мод Брежон, истакавши да је прва дама то изјавила "спонтано". Коментар је био спонтан колико и онај шамар при изласку из предсједничког авиона који је зарадио њен супруг, француски предсједник.

Наиме, она је гостујући на телевизији Франс 2, оцијенила да је "крајње озбиљно то што су те жене покушале да прекину наступ некога ко је добио одлуку о обустави поступка".

"Шта то значи? То значи да судска одлука више не би имала никакав значај. Брижит Макрон је, уосталом, говорила спонтано. Било је то у приватном контексту и о теми због које јој се, понављам, не може ништа замерити", оцијенила је Брежон.

Подијели:

Тагови:

Brižit Makron

Емануел Макрон

Француска

Feministkinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пијан претукао рођеног брата

Хроника

Пијан претукао рођеног брата

1 ч

0
Вук Бајрушевић

Хроника

Ово је сестра Вука Бајрушевића: Удовица убијеног Трефа, завела бившег Мире Шкорић

1 ч

0
Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

Хроника

Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

1 ч

0
Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Градови и општине

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

2 ч

1

Више из рубрике

Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

Свијет

Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Више од 700.000 грађана Русије упутило захтјев за директну линију с Путином

2 ч

0
Путин: Индонезија је наш поуздани партнер

Свијет

Путин: Индонезија је наш поуздани партнер

3 ч

0
Људи штрајкују

Свијет

За петак најављен генрални штрајк: Очекује се колапс

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner