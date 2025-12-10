Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

Извор:
Феминистичка организација "Све ми" саопштила је да су изјаве прве даме Француске Брижит Макрон скандалозне и шокантне, и најавиле покретање блога "глупекучке" на друштвеним мрежама.
Брижит Макрон, супруга француског предсједника Емануела Макрона, нашла се под жестоким критикама након што је објављен снимак на коме, током наступа комичара Арија Абитана, који је био оптужен за силовање, радикалне феминисткиње назива "глупим кучкама".
Током представе, група активисткиња из феминистичке организације "Све ми" је упала у салу, носећи маске са Абитановим ликом и узвикујући "Абитан силоватељ".
Брижит Макрон је на исти наступ дошла са ћерком сљедеће вечери, а како се чује у објављеном снимку, Абитан јој каже да се плаши да се упад на представу не понови, на шта му је Макронова одговорила да "ако буде неких глупих кучки, биће избачене напоље".
"Поготово маскираних бандита", додала је она.
Иначе, снимак који је касније обрисан, објавио је медијски портал "Паблик".
Крајем 2021. године, комичара Арија Абитана је за силовање оптужила млада жена са којом је неколико недјеља био у вези. Иако је случај послије трогодишње истраге одбачен, јер нису пронађени довољни докази да је сексуални чин био присилан, феминистичке организације редовно протестују против његовог повратка на сцену.
Организација "Све ми" је саопштила да су изјаве Брижит Макрон скандалозне и шокантне, и најавиле покретање блога "глупекучке" на друштвеним мрежама.
За само неколико сати, "хештег" је окупио неколико стотина објава на платформама Инстаграм и Икс.
Међу првима је реаговала глумица Жидит Годреш, једна од водећих фигура у борби против сексуалног насиља.
"И ја сам глупа кучка и подржавам остале", написала је Годрешова на Инстаграму.
Лидерка француских Зелених Марин Тонделије је изјаву оценила као "крајње озбиљну", док је конзервативна сенаторка Ањес Еврен описала као "врло сексистичку", пише "Политико".
Посланица и бивша портпаролка владе Приска Тевено, сматра коментар "неелегантним", а и бивши предсједник Франсоа Оланд је дао коментар о овом инциденту.
"Када су у питању жене које се боре против насиља над женама, не говори се тако", рекао је Оланд за РТЛ.
У одбрану прве даме стала је канцеларија Макрона, саопштивши да се ова изјава треба разумети као "критика радикалних метода које су користили они који су прекинули и ометали представу Арија Абитана". Да се Брижит Макрон "остави на миру" позвала је и портпаролка француске владе Мод Брежон, истакавши да је прва дама то изјавила "спонтано". Коментар је био спонтан колико и онај шамар при изласку из предсједничког авиона који је зарадио њен супруг, француски предсједник.
Наиме, она је гостујући на телевизији Франс 2, оцијенила да је "крајње озбиљно то што су те жене покушале да прекину наступ некога ко је добио одлуку о обустави поступка".
"Шта то значи? То значи да судска одлука више не би имала никакав значај. Брижит Макрон је, уосталом, говорила спонтано. Било је то у приватном контексту и о теми због које јој се, понављам, не може ништа замерити", оцијенила је Брежон.
