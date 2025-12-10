Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

Извор:
Д. В. (23) преминула је данас у болници послије 12 дана лавовске борбе за живот. Она је била тешко повријеђена у удесу који се десио у раним јутарњим сатима код скретања за Обреновац на Милошу Великом.
У том стравичном судару аудија у ком је била са дјететом и супругом Сретеном Ј., беба од 14 мјесеци је погинула на лицу мјеста, а отац је убрзо преминуо у болници.
Наиме, беба стара 14 мјесеци и њен отац Сретен Ј. погинули су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на дијелу код моста преко Саве у смјеру ка Чачку. До судара је дошло када су се путнички аутомобил ауди А6 у ком је био Сретен са супругом Даринком и бебицом, и аутобус директно сударили. Беба је страдала на лицу мјеста, док је мајка бебе задобила тешке повреде.
Према сазнањима, враћали су се са прославе у Београду када је дошло до судара његовог аутомобила и аутобуса којим је управљао возач из Шри Ланке.
Његова беба, стара 14 мјесеци, страдала је на лицу мјеста. Сретен је превезен у болницу, гдје је, упркос напорима љекара, преминуо.
