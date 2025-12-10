Logo
Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?

Телеграф

10.12.2025

14:12

Вук Бајрушевић
Фото: Фејсбук

У данашњој пуцњави на Врачару рањен је власник кафића Вук Бајрушевић, јавили су београдски медији.

Бајрушевић (50) је наводно упуцан у обје ноге и њему се указује помоћ.

МУП је покренуо акцију Вихор.

Ко је Вук Бајрушевић

Вук Бајрушевић правоснажно је осуђен 2017. године на годину дана затвора због покушаја изнуде 850.000 евра.

Вук Бајрушевић

Хроника

У пуцњави у кафићу рањен Вук Бајрушевић

Овом одлуком потврђена је пресуда Вишег суда у Београду, који је утврдио да је Бајрушевић од маја 2009. до маја 2010. у Београду, пријетњама убиством и тешким насиљем покушао да натера оштећеног А. А. да му исплати новац за који је вјеровао да му припада.

У пресуди се наводи да је захтијевао исплату 850.000 евра, а када му је оштећени одговорио да никакав дуг не постоји, Бајрушевић му је упућивао озбиљне претње, због којих је оштећени страховао за сопствени живот и безбједност своје породице.

Отео га Земунски клан

Апелациони суд је сада донео коначну одлуку. Подсјетимо, овај суд је још априла 2010. укинуо пресуду Вишег суда из јула 2011, којом је Бајрушевић био осуђен на годину и десет мјесеци затвора, па је поступак поновљен.

Бајрушевић је иначе био жртва отмице 7. новембра 2000, када су га припадници “земунског клана” отели и од његове сестре, Бојане Бајрушевић, узели откуп од 1,5 милиона марака.

Бањалука

Република Српска

Република Српска оборила све рекорде: Забиљежен милионски број ноћења

Бојана Бајрушевић је 10. фебруара 2017. првостепено осуђена пред Специјалним судом због кријумчарења цигарета у Србију од 1996. до 2001. године. Добила је казну од пет година затвора.

Занимљиво је да је истом пресудом ослобођен Михаљ Керетс, оптуживан у више одвојених поступака за шверц цигарета. Пресудом је наложено и да се од Бојане Бајрушевић одузме имовинска корист већа од седам милиона евра, подсјећа "Телеграф".

