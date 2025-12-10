Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?

Извор:
У данашњој пуцњави на Врачару рањен је власник кафића Вук Бајрушевић, јавили су београдски медији.
Бајрушевић (50) је наводно упуцан у обје ноге и њему се указује помоћ.
МУП је покренуо акцију Вихор.
Вук Бајрушевић правоснажно је осуђен 2017. године на годину дана затвора због покушаја изнуде 850.000 евра.
Овом одлуком потврђена је пресуда Вишег суда у Београду, који је утврдио да је Бајрушевић од маја 2009. до маја 2010. у Београду, пријетњама убиством и тешким насиљем покушао да натера оштећеног А. А. да му исплати новац за који је вјеровао да му припада.
У пресуди се наводи да је захтијевао исплату 850.000 евра, а када му је оштећени одговорио да никакав дуг не постоји, Бајрушевић му је упућивао озбиљне претње, због којих је оштећени страховао за сопствени живот и безбједност своје породице.
Апелациони суд је сада донео коначну одлуку. Подсјетимо, овај суд је још априла 2010. укинуо пресуду Вишег суда из јула 2011, којом је Бајрушевић био осуђен на годину и десет мјесеци затвора, па је поступак поновљен.
Бајрушевић је иначе био жртва отмице 7. новембра 2000, када су га припадници “земунског клана” отели и од његове сестре, Бојане Бајрушевић, узели откуп од 1,5 милиона марака.
Бојана Бајрушевић је 10. фебруара 2017. првостепено осуђена пред Специјалним судом због кријумчарења цигарета у Србију од 1996. до 2001. године. Добила је казну од пет година затвора.
Занимљиво је да је истом пресудом ослобођен Михаљ Керетс, оптуживан у више одвојених поступака за шверц цигарета. Пресудом је наложено и да се од Бојане Бајрушевић одузме имовинска корист већа од седам милиона евра, подсјећа "Телеграф".
