Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

Аутор:

Стеван Лулић

10.12.2025

13:57

Коментари:

0
Гранични прелаз Градишка
Фото: АМС

Зијад Крњић, члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ (УИО), поново је био против отварања новог граничног прелаза Градишка.

Крњићеви захтјеви су редом усвајани, али му то није било довољно из само њему знаних разлога.

Човјек, којег називају експертом испред Владе ФБиХ у УО УИО БиХ, тако је свима који путују преко овог граничног прелаза продужио агонију дужих задржавања.

Срђан Амиџић

БиХ

Зијад Крњић поново блокирао нови гранични прелаз у Градишци

Након сједнице УО УИО БиХ, најприје је покушао да избјегне новинаре, али је на крају ипак дао кратку изјаву.

Тврди да не зна зашто прелаз не може бити отворен, иако је вјероватно и те како свјестан да је он узрок томе.

"Не знам зашто не може бити отворен. Имали смо дневни ред на ком се нисмо могли усагласити. Ја сам тражио да се усвоје и поравнања, да се дуг Федерацији врати и нови коефицијенти усвоје, а не само систематизација", рекао је Крњић.

Не види чекања

На инсистирање новинара да објасни зашто се овај проблем не ријеши јер људи дуго чекају на старом граничном прелазу Градишка, Крњић тврди да не чекају.

"Не чекају, гранични прелаз ће и даље радити", рекао је.

На поновљену констатацију да неће бити отворен нови прелаз Крњић одговара:

"Па добро, прорадиће".

Сви су таоци једног човјека

Подсјећамо, предсједник УО УИО БиХ Срђан Амиџић је раније рекао да су сви у БиХ таоци једног човјека који се зове Зијад Крњић.

rotacija policija rs mup rs

Србија

За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

"Један човјек се иживљава над свима у БиХ. Немам ријечи којима бих описао и рекао нешто о том човјеку. Ово је доказ да је БиХ неодржива држава", истакао је Амиџић.

"Ову цијену ће да плаћају сви који живе у БиХ, а на овакав начин смо само још једном показали да је БиХ сасвим сигурно неодржива држава. Ако неко мисли да ја говорим нешто што није тачно, онда нека објасни апсурдност ове ситуације у којој се ми данас налазимо", поручио је Амиџић, који је и министар финансија у Савјету министара БиХ.

Тагови:

UIO BiH

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

Зијад Крњић

Срђан Амиџић

