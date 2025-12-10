Logo
Large banner

Осумњичени за двоструко убиство пред тужилаштвом у Подгорици

Извор:

СРНА

10.12.2025

13:36

Коментари:

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Фото: Управа полиције Црне Горе

Осумњичени за двоструко убиство у Никшићу, Баранин Лазар Вулевић, приведен је на саслушање у Више државно тужилаштво у Подгорици.

Вулевић се сумњичи за убиство лица чији су иницијали М.П. /74/ и М.В. /41/ у стану у центру Никшића.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Лазар Вулевић је у кратком року лоциран у једном изолованом објекту у Бару и ухапшен.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

dvostruko ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи пуцњаве на Врачару: Кафић је већ био на мети

Хроника

Детаљи пуцњаве на Врачару: Кафић је већ био на мети

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Више од 700.000 грађана Русије упутило захтјев за директну линију с Путином

2 ч

0
Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

Градови и општине

Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

2 ч

0
Један знак ће у наредних 10 година постати милионер: Срећа је на његовој страни

Занимљивости

Један знак ће у наредних 10 година постати милионер: Срећа је на његовој страни

2 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Малољетник на трави, кокаину и спиду тукао дјечаке

5 ч

0
Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Регион

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

5 ч

0
Истрага, убица, листа

Регион

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

6 ч

0
Попили кувано вино, па завршили у болници

Регион

Попили кувано вино, па завршили у болници

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner