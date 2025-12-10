Осумњичени за двоструко убиство пред тужилаштвом у Подгорици

Извор:
Осумњичени за двоструко убиство у Никшићу, Баранин Лазар Вулевић, приведен је на саслушање у Више државно тужилаштво у Подгорици.
Вулевић се сумњичи за убиство лица чији су иницијали М.П. /74/ и М.В. /41/ у стану у центру Никшића.
Лазар Вулевић је у кратком року лоциран у једном изолованом објекту у Бару и ухапшен.
