Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Припадници Јавне ватрогасне јединице Иванић-Град имали су несвакидашњу интервенцију, када су жену извукли из контејнера за текстил.
Ватрогасци су јутрос (10.децембра) објавили да су јуче, одмах по примитку смјене добили дојаву да је жена упала у контењер за текстил.
Пријављено је да се није повриједила при паду, али није могла самостално изаћи.
"При извлачењу установили смо да је жена трудна и лагано је извукли кроз отвор", наводи се у саопштењу.
Додали су да је на мјесто догађаја позвана је и Хитна медицинска помоћ како би је прегледали и потврдили да је све у најбољем реду.
