Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

10.12.2025
Правник Огњен Тадић објавио је на свом Икс налогу видео исјечак предсједника Уставног суда БиХ Мирсада Ћемана, у којем он износи податак да преко 13.500 предмета, од којих 99,5 одсто, када је ријеч о апелацијама, буду одбијене, али да, како наводи грађани "вјерују" овој институцији. Тадић је ово окарактерисао као невјероватне поруке грађанима.
- Мирсад Ћеман тврди да грађани вјерују правосуђу чим подносе тужбе, жалбе и апелације, те поручује да спорове могу рјешавати сами уколико правосуђу не вјерују. Уставна права грађана сведена су на принцип хоћеш-нећеш - поручио је Тадић.
Nevjerovatne poruke građanima od predsjednika Ustavnog suda BiH!— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) December 10, 2025
Mirsad Ćeman tvrdi da građani vjeruju pravosuđu čim podnose tužbe, žalbe i apelacije, te poručuje da sporove mogu rješavati sami ukoliko pravosuđu ne vjeruju.
Ustavna prava građana svedena su na princip hoćeš-nećeš. pic.twitter.com/vXUwjnUT7R
