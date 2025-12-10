Logo
Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

АТВ

10.12.2025

10:56

Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Правник Огњен Тадић објавио је на свом Икс налогу видео исјечак предсједника Уставног суда БиХ Мирсада Ћемана, у којем он износи податак да преко 13.500 предмета, од којих 99,5 одсто, када је ријеч о апелацијама, буду одбијене, али да, како наводи грађани "вјерују" овој институцији. Тадић је ово окарактерисао као невјероватне поруке грађанима.

- Мирсад Ћеман тврди да грађани вјерују правосуђу чим подносе тужбе, жалбе и апелације, те поручује да спорове могу рјешавати сами уколико правосуђу не вјерују. Уставна права грађана сведена су на принцип хоћеш-нећеш - поручио је Тадић.

Огњен Тадић

