Logo
Large banner

Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима

Извор:

Танјуг

10.12.2025

10:48

Коментари:

0
Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима
Фото: Pexels

Најмање 19 људи је погинуло, а 16 је повријеђено у урушавању двије зграде у мароканском граду Фесу, пренијели су данас локални медији.

Стамбене зграде су се срушиле током протекле ноћи у насељу Ал Мостакбал Ал Масира у округу Зуага, густо насељеном подручју са старом стамбеном инфраструктуром, пренио је локални портал на енглеском језику Хеспресс.цом.

novcanik pixabay

Друштво

Како млади у Републици Српској троше новац

Под рушевинама је остало заробљено више станара, а надлежне службе су покренуле хитну интервенцију.

Очевици су потврдили да су становници и волонтери први реаговали прије доласка спасилачких тимова и помогли да се из рушевина извуче једно дијете.

Власти су саопштиле да није потврђен званичан број жртава и да спасилачки тимови трагају за преживјелима испод рушевина срушених зграда.

Ноћашње урушавање двије зграде је поново покренуло забринутост око безбједности зграда у старијим радничким насељима у Фесу, гдје су становници више пута упозоравали на дотрајале структуре грађевина и стална одлагања обнове објеката.

Милан Пајковић-Мики Мрак-пјевач-10122025

Сцена

Пјевач открио да има 17 унучади: Одушевио жири у популарном музичком такмичењу

Ноћашњи инцидент је услиједио након смртоносног урушавања једне зграде у другом насељу у Фесу 2025. године, које је појачало притисак јавности у циљу строже контроле становања и бржих интервенција у зградама високог ризика.

Локалне власти су позвале становнике да се држе подаље од нестабилних зграда и да пријаве ризике и видљива структурна оштећења.

Званичници су рекли да ће породицама расељеним због урушавања зграда бити обезбијеђен хитан смештај и помоћ.

Подијели:

Тагови:

Maroko

srušena zgrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Друштво

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

2 ч

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Хроника

Отац и син који су изазвали хаос у Великој Кладуши остају иза решетака

2 ч

1
Школа, учионица

Градови и општине

Инспекција у школи у Мркоњић Граду, окупили се родитељи ученика

2 ч

0
Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

Хроника

Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

2 ч

1

Више из рубрике

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Свијет

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

2 ч

0
Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Свијет

Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

3 ч

0
djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Свијет

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

3 ч

0
Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

Свијет

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Оптужен двојац због пљачке пумпе у Пелагићеву

13

09

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner