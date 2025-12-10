Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима

Извор:
Танјуг
10.12.2025
10:48
Најмање 19 људи је погинуло, а 16 је повријеђено у урушавању двије зграде у мароканском граду Фесу, пренијели су данас локални медији.
Стамбене зграде су се срушиле током протекле ноћи у насељу Ал Мостакбал Ал Масира у округу Зуага, густо насељеном подручју са старом стамбеном инфраструктуром, пренио је локални портал на енглеском језику Хеспресс.цом.
Под рушевинама је остало заробљено више станара, а надлежне службе су покренуле хитну интервенцију.
Очевици су потврдили да су становници и волонтери први реаговали прије доласка спасилачких тимова и помогли да се из рушевина извуче једно дијете.
Власти су саопштиле да није потврђен званичан број жртава и да спасилачки тимови трагају за преживјелима испод рушевина срушених зграда.
Ноћашње урушавање двије зграде је поново покренуло забринутост око безбједности зграда у старијим радничким насељима у Фесу, гдје су становници више пута упозоравали на дотрајале структуре грађевина и стална одлагања обнове објеката.
Ноћашњи инцидент је услиједио након смртоносног урушавања једне зграде у другом насељу у Фесу 2025. године, које је појачало притисак јавности у циљу строже контроле становања и бржих интервенција у зградама високог ризика.
Локалне власти су позвале становнике да се држе подаље од нестабилних зграда и да пријаве ризике и видљива структурна оштећења.
Званичници су рекли да ће породицама расељеним због урушавања зграда бити обезбијеђен хитан смештај и помоћ.
