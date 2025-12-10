Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

Извор:
Град Сремска Митровица усвојио је Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, документ који доноси најрадикалније промјене до сада – власници више неће смјети да пуштају псе да се слободно крећу улицама, а свака животиња затечена без надзора биће третирана као напуштена.
Ово је први пут да град уводи јасна и строга правила, након година проблема са уличним псима, чопорима на ободима града и све већим бројем пријава грађана.
Према ЈКП „Комуналије“, главни разлог што се број напуштених животиња повећавао из године у годину јесте – неодговорно власништво.
У пракси то изгледа овако:
Пси које власници „пусте да се истрче“ или „пусте да се сами врате кући“ често се придружују већ постојећим уличним псима. Тада настају чопори који, када остану без хране, постају непредвидиви и могу представљати опасност.
Грађани су годинама упозоравали на нападе, јурцање иза дјеце, али и страх због могућих заразних болести.
Усвајањем овог Програма, тај зачарани круг требало би коначно да почне да се прекида.
Програм доноси више кључних мјера:
- изградњу новог прихватилишта: по први пут капацитета који одговара потребама града,
- свакодневни рад зоохигијене: хватање, евидентирање, стерилизација, вакцинација, третмани против паразита,
- масовну стерилизацију паса и мачака,
- удомљавање животиња,
- примјену УСП метода (ухвати–стерилиши–пусти) за мачке и ненасилне псе,
- строжије контроле и кажњавање власника који пуштају псе без надзора, одбијају чиповање или напуштају љубимце,
- кампање едукације о одговорном власништву и обавези држања паса у домаћинству.
ЈКП „Комуналије“ и служба зоохигијене већ су започели активности на терену.
Нагласак на строжим обавезама власника паса
По новим правилима, сваки пас на улици без власника биће третиран као напуштен, без обзира на то да ли је „побјегао из дворишта“, „отишао за другим псима“ или „само изашао да прошета“.
То значи:
- пас ће бити склоњен са терена,
- биће евидентиран и прегледан,
- власник ће сносити трошкове и казнене мјере.
Циљ је да се прекине пракса пуштања љубимаца „да шетају гдје желе“, јер управо ти пси касније постају дио чопора.
Програм који може да успије само уз сарадњу грађана
Град може изградити прихватилиште, појачати теренски рад и спроводити УСП методу – али ниједна мјера неће имати ефекта ако власници наставе да остављају животиње или их пуштају без надзора.
Сремска Митровица сада први пут има свеобухватан документ који системски рјешава овај проблем. Међутим, сљедећи корак је на грађанима.
Од одговорности власника зависи безбједност цијелог града, али и судбина животиња које немају глас да саме себе заштите, пише Курир.
