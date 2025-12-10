Logo
МУП Републике Српске успјешно тестирало систем "Пронађи ме"

Извор:

АТВ

10.12.2025

11:59

Коментари:

0
МУП Републике Српске успјешно тестирало систем "Пронађи ме"
Фото: МУП Републике Српске

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава јавност да је данас успјешно реализован плански тест информационо-комуникационог система „Пронађи ме“ у Републици Српској, развијеног с циљем бржег и ефикаснијег проналаска нестале дјеце и малољетних особа.

Током тестирања провјерене су све функционалности система, укључујући прикупљање, обраду и достављање информација надлежним организационим јединицама МУП-а у реалном времену. Резултати теста потврдили су да систем испуњава високе техничке и оперативне стандарде, те да је спреман за употребу у стварним ситуацијама.

Имплементацијом система „Пронађи ме“ Министарство унапређује постојеће капацитете у потрагама за несталим лицима, убрзава проток информација и повећава вјероватноћу брзог лоцирања и заштите угрожених особа.

МУП Републике Српске наставиће са обуком службеника и даљим унапређењем система, с посебним акцентом на сарадњу с другим институцијама и грађанима, који и даље остају кључни партнери у свим поступцима потраге.

Систем "Пронађи ме" пуштен је у рад у децембру прошле године, али срећом није било потребе за његовим активирањем

Министарство захваљује свим учесницима тестирања и понавља опредјељење да континуирано јача капацитете за заштиту сигурности свих наших грађана, а посебно дјеце.

