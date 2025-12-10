Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

Извор:
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је Срни да је предсједник Наше странке Сабина Ћудић стечајни управник своје политичке партије и ЕУ, те да за европски пут БиХ нема никакво право да оптужује СНСД, а посебно не вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ану Тришић Бабић.
Он је рекао да Ћудићева себе упорно и у самом Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, гдје је посланик, покушава да се представи као велики европејац, али само декларативно.
"И она то очигледно не жели да каже својим партнерима из ЕУ којима даје велика обећања, а давајући велика обећања ставља себе у позицију стечајног управника", истакао је Којић.
На критике Ћудићеве упућене на рачун вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић да су покушаји БиХ на европском путу узалудни, Којић је рекао да се Тришић Бабић бави питањем међународних односа дуго година и да је неко ко то у БиХ апсолутно најбоље познаје.
"Бошњаци желе себе да прикажу самог декларативно као неког ко жели да приступи ЕУ, а онда трче Кристијану Шмиту, такозваном високом представнику, да му преносе информације и да траже од њега да укида надлежност Републике Српске", указао је он.
Којић каже да је суштинско питање - да ли протекторат као што је БиХ може да буде члан ЕУ?
"Дефинитивно ЕУ то неће прихватити и не може, колико год се Ћудићева покушава представити као најпаметнија, а нама поручити да ништа не познајемо у било којим процесима који се изврашавају БиХ и то је нешто што њу дефинитивно као стечајног управника своје политичке партије ставља у политичку пензију већ послије сљедећих избора", истакао је Којић.
Којић је подсјетио да је СНДС предложио највећи број европских закона, а представници Наше странке ништа, осим оног што се тиче укидања Републике Српске.
"Ћудићева не може држати предавање никоме, па ни Ани Тришић Бабић, која има дугогодишње искуство у међународним односима", каже Којић.
Ћудићева је, изјаву Ане Тришић Бабић да су покушаји БиХ на европском путу узалудни и да Република Српске има сву потребну инфраструктуру/механизам за отварање преговора са ЕУ, оцијенила патетичним и оптужила СНСД да ускраћује БиХ европску перспективу.
