Стигло 10 нових мобилних радара: Мјере брзину на удаљености до 1.200 метара

Извор:
АТВ
10.12.2025
10:01
Коментари:0
Управа полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево добила је 10 нових мобилних радара који истовремено омогућавају мјерење брзине возила, прецизно снимање прекршаја, идентификацију регистарских таблица, као и висококвалитетне фото и видео записе који служе као доказ у прекршајним поступцима.
У саопштењу кантоналног МУП-а се напомиње да је ријеч о софистицираним радарским системима типа "трукам", који мјере брзину до 320 километара на час на удаљености и до 1.200 метара.
Свијет
Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени
Уређаји имају меморију која може похранити око 5.000 записа, а искључена је свака могућност људског фактора јер прекршаје не могу мијењати или обрисати полицијски службеници који рукују уређајем.
Фокус дјеловања нових мобилних радара биће на ризичним локацијама, школским зонама, дијеловима града гдје је евидентиран већи број саобраћајних несрећа, као и свим подручјима гдје се статистички биљежи прекорачење дозвољене брзине.
Република Српска
3 ч2
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
18 ч0
БиХ
19 ч1
Најновије
Најчитаније
13
05
13
04
12
59
12
58
12
54
Тренутно на програму