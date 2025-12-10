Logo
Стигло 10 нових мобилних радара: Мјере брзину на удаљености до 1.200 метара

Извор:

АТВ

10.12.2025

10:01

Коментари:

0
Нови мобилни радари у КС
Фото: МУП КС

Управа полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево добила је 10 нових мобилних радара који истовремено омогућавају мјерење брзине возила, прецизно снимање прекршаја, идентификацију регистарских таблица, као и висококвалитетне фото и видео записе који служе као доказ у прекршајним поступцима.

У саопштењу кантоналног МУП-а се напомиње да је ријеч о софистицираним радарским системима типа "трукам", који мјере брзину до 320 километара на час на удаљености и до 1.200 метара.

policija rotacija

Свијет

Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Уређаји имају меморију која може похранити око 5.000 записа, а искључена је свака могућност људског фактора јер прекршаје не могу мијењати или обрисати полицијски службеници који рукују уређајем.

Фокус дјеловања нових мобилних радара биће на ризичним локацијама, школским зонама, дијеловима града гдје је евидентиран већи број саобраћајних несрећа, као и свим подручјима гдје се статистички биљежи прекорачење дозвољене брзине.

