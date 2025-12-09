Logo
Цвијановић: Институције Српске имају механизме за оно што је уставна обавеза Српске

09.12.2025

17:17

Цвијановић: Институције Српске имају механизме за оно што је уставна обавеза Српске
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да институције Републике Српске, како у оквиру Владе, тако и Народне скупштине, имају капацитет и механизме за оно што је уставна обавеза Републике Српске.

Она је навела да је вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић-Бабић управу када каже да Српска има сву потребну инфраструктуру за отварање преговора са ЕУ.

"/Предсједник Наше странке/ Сабина Чудић је настојала бити духовита, али јој није пошло за руком. За подсмијех служи онај који је декапацитиран, а воли да глумата да је супер - способан, попут госпође Ћудић. Успут речено, Савјет Европе није институција ЕУ", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Ћудићева је, реагујући на изјаву вршиоца дужности предсједника Републике Српске, рекла да Тришић-Бабић "не познаје основне принципе и процедуре ЕУ" и да ће у улози потпредсједника Европских либерала у Савјету Европе и делегата из БиХ предузети кораке да извјештај о БиХ рефлектује чињенице и стварно стање у земљи.

