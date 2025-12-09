Logo
Large banner

Вулић: Бошњачка тројка црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом

Извор:

СРНА

09.12.2025

14:44

Коментари:

0
Вулић: Бошњачка тројка црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да су све законе које ЕУ тражи предложили СНСД и ХДЗ, док бошњачка "тројка", навикнута само да клима главом пред (Кристијаном) Шмитом, сада покушава да се постави као "командни штаб БиХ политике".

"Јасно је као дан да `тројка` већ мјесецима сања своју `српску тројку`, неку послушну конструкцију која би им отворила пут да Шмитова гарда ради без иједног питања", рекла је Вулићева коментаришући поруку посланика странака тројке на нивоу БиХ да између пута у ЕУ и наставка блокаде стоји потпис предсједавајуће Савјета министара Борјане Кришто.

Завршени радови на брзој цести код Градишке

БиХ

Сутра нова сједница: Хоће ли се ријешити проблем око новог прелаза у Градишци

Вулићева је напоменула да Кришто нису изабрале њихове политичке фантазије, него посланици СНСД-а, ДЕМОС-а и Уједињене Српске, те да "српска тројка" ничим није задужила предсједавајућу Савјета министара.

"СНСД и наши коалициони партнери су воља грађана, зато и имамо вриједност. Ми нисмо, нити ћемо икада бити Шмитова импровизација", поручила је Вулићева.

Она је указала на то да бошњачка "тројка" црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом и Марфијевим рецидивима, који и даље заступају глобалисте.

"Одлуке се доносе гласовима изабраних представника, не декретима страних тутора, ма колико то `тројка` прижељкивала", закључила је Вулићева.

termometar

Занимљивости

Да ли ће ова година бити друга најтоплија у историји

Странке "тројке" су у заједничком саопштењу поручиле да су спремне потписати захтјев за хитну сједницу Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ оног момента када Кришто потпише деблокаду европског пута БиХ.

Они сматрају да потписом на именовање проевропски оријентисаног министра безбједности, у потпуности "нестају алати које тренутно имају СНСД-ови министри који заустављају све прогресивне одлуке Савјета министара, укључујући и оне најважније којима се отварају преговори о приступању БиХ у ЕУ".

Подијели:

Тагови:

Сања Вулић

trojka

Кристијан Шмит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

Србија

Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

2 ч

0
Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

Градови и општине

Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

2 ч

0
Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

Хроника

Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

2 ч

0
Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

Сцена

Позната гумица већ два мјесеца у болници: ''Не знам да ли ће бити добро..''

2 ч

0

Више из рубрике

Завршени радови на брзој цести код Градишке

БиХ

Сутра нова сједница: Хоће ли се ријешити проблем око новог прелаза у Градишци

1 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК не зна гдје удара: Форсира набавку скенера упркос жалбама понуђача

4 ч

9
Pasoši BiH

БиХ

Како се процјењује ко је од "нарочите користи за БиХ" да би добио држављанство?

19 ч

0
Крњић спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка

БиХ

Крњић спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

16

09

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner