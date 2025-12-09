Вулић: Бошњачка тројка црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом

Извор:
СРНА
09.12.2025
14:44
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да су све законе које ЕУ тражи предложили СНСД и ХДЗ, док бошњачка "тројка", навикнута само да клима главом пред (Кристијаном) Шмитом, сада покушава да се постави као "командни штаб БиХ политике".
"Јасно је као дан да `тројка` већ мјесецима сања своју `српску тројку`, неку послушну конструкцију која би им отворила пут да Шмитова гарда ради без иједног питања", рекла је Вулићева коментаришући поруку посланика странака тројке на нивоу БиХ да између пута у ЕУ и наставка блокаде стоји потпис предсједавајуће Савјета министара Борјане Кришто.
Вулићева је напоменула да Кришто нису изабрале њихове политичке фантазије, него посланици СНСД-а, ДЕМОС-а и Уједињене Српске, те да "српска тројка" ничим није задужила предсједавајућу Савјета министара.
"СНСД и наши коалициони партнери су воља грађана, зато и имамо вриједност. Ми нисмо, нити ћемо икада бити Шмитова импровизација", поручила је Вулићева.
Она је указала на то да бошњачка "тројка" црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом и Марфијевим рецидивима, који и даље заступају глобалисте.
"Одлуке се доносе гласовима изабраних представника, не декретима страних тутора, ма колико то `тројка` прижељкивала", закључила је Вулићева.
Странке "тројке" су у заједничком саопштењу поручиле да су спремне потписати захтјев за хитну сједницу Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ оног момента када Кришто потпише деблокаду европског пута БиХ.
Они сматрају да потписом на именовање проевропски оријентисаног министра безбједности, у потпуности "нестају алати које тренутно имају СНСД-ови министри који заустављају све прогресивне одлуке Савјета министара, укључујући и оне најважније којима се отварају преговори о приступању БиХ у ЕУ".
