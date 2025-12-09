Ново дивљање у БиХ: Прекорачио брзину за 109 километара на сат

Извор:
Широкобријешка полиција у Приваљу код Широког Бријега у суботу је зауставила 31-годишњег возача који је у насељу возио 169 километара на сат на ограничењу 60, непрописно претицао те возио с 1,22 г/кг алкохола и под активном забраном управљања, због чега ће против њега бити покренут прекршајни поступак.
Како је наведено у саопштењу МУП-а Западнохерцеговачког кантонае, у суботу 6. децембра 2025. године око 23:00 сата на дијелу М6.1 у мјесту Приваљ, град Широки Бријег, полицијски службеници радаром су евидентирали велико прекорачење брзине.
Возач Ф. М, рођен 1994. године, из Широког Бријега управљајући возилом марке Мерцедес, крећући се у смјеру Посушје – Широки Бријег, извршио је непрописно претицање на мјесту гдје је исто забрањено саобраћајним знаком.
Након тога возач је кроз насељено мјесто возио брзином од 169 километара на сат на мјесту гдје је иста прометним знаком изричите наредбе ограничена до 60 километара на сат.
Извршеном контролом утврђено је да је исти управљао под утицајем алкохола од 1.22 г/кг, док је увидом у базу података утврђено да је наведеном приликом управљао под активном забраном изреченом Рјешењем од стране ПУ Мостар у трајању од 60 дана.
"С обзиром на тежину прекршаја, у стицају против наведеног возача биће покренут Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје на надлежном суду", закључено је из МУП-а ЗХК.
