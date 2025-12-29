Бијонсе постала милијардерка

Извор:
Танјуг
29.12.2025
19:07
Америчка пјевачица Бијонсе постала је милијардерка, чиме се придружила уском кругу музичара чије се богатство процијењује на више од милијарду долара, објавио је Форбс.
Према процјени америчког пословног магазина, пјевачица је до статуса милијардерке дошла након изузетно успјешне 2025. године, коју је обиљежила турнеја "Cowboy Carter", најуспјешнија концертна турнеја у историји кантри музике.
Турнеја је остварила више од 400 милиона долара од продаје карата, уз додатних око 50 милиона долара од продаје сувенира.
Бијонсе (44) је пета музичка звијезда која је достигла овај финансијски праг, након њеног супруга Џеј-Зија, Тејлор Свифт, Ријане и Бруса Спрингстина.
Током 2025. године, према процјенама, остварила је приход од око 148 милиона долара прије опорезивања, што је сврстава међу најплаћеније музичаре на свијету.
Кључ њеног финансијског успјеха је потпуна контрола над каријером и ауторским правима, коју је успоставила оснивањем компаније "Parkwood Entertainment" 2010. године.
Компанија производи и дистрибуира њену музику, концерте и филмске пројекте, омогућавајући јој веће профитне марже.
"Када сам одлучила да се сама бавим менаџментом, било је важно да не идем у неку велику менаџерску компанију. Жељела сам да слиједим Мадонине стопе и будем моћна звијезда, да имам своје царство и да покажем другим женама да када дођете до ове тачке у каријери не морате да потписујете уговор са неким другим и дијелите свој новац и свој успјех - то радите сами", рекла је Бијонсе у интервјуу 2013. године.
Иако је током година улагала и у друге бизнисе, укључујући модне, козметичке и брендове алкохолних пића, већина њеног богатства потиче од музичког каталога и великих свјетских турнеја.
Бијонсе је у ранијим изјавама навела да планира да настави каријеру уз строго дефинисане приватне границе, истичући да "ниједан износ новца није вриједан породичног мира".
У ријетким интервјуима које је Бијонсе давала посљедњих година рекла је да су "Renaissance" и "Cowboy Carter" прва два дијела трилогије албума из различитих жанрова. Раније ове године за часопис GQ рекла је да од сада жели да иде на турнеје само док јој дјеца не иду у школу, у нади да ће моћи да одрже неки привид нормалног дјетињства.
"Уложила сам изузетан труд да останем вјерна својим границама и заштитим себе и своју породицу. Ниједан новац није вриједан мог мира", навела је пјевачица, преноси Тањуг.
