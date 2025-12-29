Logo
Познато мјесто сахране славне Брижит Бардо

Б92

29.12.2025

16:48

Познато мјесто сахране славне Брижит Бардо
Фото: Tanjug/AP file

Француска глумица Брижит Бардо биће сахрањена на гробљу са погледом на Средоземно море у Сен Тропеу гдје већ почивају њени родитељи, саопштено је данас из градске скупштине Сен Тропеа.

Ипак још увијек није прецизиран и одређен датум сахране.

Како преноси "Фигаро", Бардо је изразила жељу да буде сахрањена на свом имању у Сен Тропеу које је купила крајем педесетих година прошлог вијека.

''Више бих вољела да почивам тамо него на гробљу у Сен Тропеу, гдје би гомила идиота могла да оштети гробове мојих родитеља и баба и дједова'', рекла је за "Монд" 2018. године.

Брижит Бардо

Свијет

Коме ће припасти огромно богатство Брижит Бардо: Син није добио ни дио

Славна глумица је преминула у недјељу у 91. години у својој вили Мадраг у Сен Тропеу. Њени обожаваоци током цијелог дана остављају су букете цвијећа испред њене виле.

Бардо се повукла из свијета филма 1973. године, када још није имала ни 40 година, а иза ње је остало 46 филмова и више од 60 пјесама.

Од тада се готово у потпуности повукла из јавног живота, посветивши сву енергију заштити животиња и хуманитарном активизму, преноси "б92".

Брижит Бардо

sahrana

