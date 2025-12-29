Незамислива трагедија: Инфлуенсерка изгубила и друго дијете

29.12.2025
Инфлуенсерка Мелиса Меј Карлтон суочила се са незамисливом породичном трагедијом након што је њена најмлађа кћерка Моли преминула на Божић, свега годину након смрти њене старије сестре Аби.
Карлтон је тужну вијест подијелила са пратиоцима на Инстаграму, наводећи да су се на божићно јутро поново ујединиле њене двије кћерке.
- Сломљени смо. У невјерици. Збуњени и у шоку. Исцрпљени смо и потресени након дана испуњеног траумом и болом - написала је Мелиса у емотивној објави.
Према њеним ријечима, једина мала утјеха у овом тренутку јесте сазнање колико је Моли чезнула за сестром Аби, која је преминула у априлу 2024. године.
- Често ме је питала: ‘Мама, када ће се Исус вратити да Аби може да сиђе - подијелила је Карлтон.
Додала је и да јој је син Хари рекао како је Моли “добила оно што је жељела” – да поново буде са сестром.
Мелиса и њен супруг Том Карлтон родитељи су и сина Харија и кћерке Лили. Иако није навела Молину тачну доб, инфлуенсерка је објавила потресне фотографије из болнице, настале у посљедњим тренуцима проведеним уз кћерку.
У накнадној објави, Мелиса је појаснила околности Молинине смрти, након, како је навела, бројних нагађања у јавности. Породица сумња да је дјевојчица преминула усљед срчаног застоја изазваног генетским срчаним обољењем.
- Вјеровали смо да су околности биле најбоље могуће — Хитна помоћ је брзо стигла, а болница је била на свега 15 минута. Могуће је да је блага болест покренула срчани догађај. Њено мало тијело борило се свом снагом, али су нам љекари рекли да овакви случајеви у већини ситуација нису с добрим исходом - појаснила је.
Љекари, према њеним ријечима, сумњају да је Моли имала генетски срчани поремећај и да је исти проблем можда био узрок смрти њене сестре Аби.
Карлтон је истакла да ове информације дијели како би помогла другим породицама које су се суочиле са синдромом изненадне неочекиване смрти дјеце, додајући да никада није била у потпуности задовољна објашњењима која је добила након Абине смрти, која је званично наступила усљед сепсе у деветој години живота.
Породица Карлтон најавила је да ће наставити са додатним генетским испитивањима у нади да ће добити више одговора о узроку ове двоструке трагедије.
