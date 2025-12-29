Logo
Large banner

Стиже ли „звијер са истока“? За новогодишњу ноћ до -13 степени

29.12.2025

08:15

Коментари:

0
Стиже ли „звијер са истока“? За новогодишњу ноћ до -13 степени

У нашем региону наредних дана умјерено хладно, најхладније у сриједу уз нешто чешћу појаву пљускова снијега.

Новогодишња ноћ уз мраз и ријетку појаву снијега.

Почетком 2026. јаче отопљење и до око 6. јануара релативно топло уз кишу и повремено јак јужни вјетар.

Послије 6. јануара могуће захлађење, али су његова снага, као и вјероватноћа, тренутно јако спорни. У сваком случају, нема “звијери са истока”, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

ursula fon der lajen tanjug ap Virginia Mayo

Свијет

Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

До краја године мало до умјерено, а у сриједу често и претежно облачно, уз рјеђу појаву сњежних пљускова који би најчешћи требали бити у сриједу, када би било и најхладније уз максимуме од -5 на планинама до 1 степен у низијама региона. Дуваће повремено појачан сјеверозападни вјетар.

Новогодишња ноћ хладна, уз рјеђу појаву слабог снијега. Минимуми од -5 до -1 у низијама и од -13 до -7 степени на планинама. Најхладније ће бити тамо гд‌је буде ведро, преноси Српскаинфо.

исклизнуо воз у мексику

Свијет

Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Почетком 2026. јак хладан фронт циклона над Скандинавијом ће стићи до Алпа и условити развијање секундарног циклона над ширим простором сјеверне Италије. У оваквом положају, циклон ће ка нама у јаком јужном струјању почети транспортовати осјетно топлији, али и влажнији ваздух. Све до око 6. јануара преовлађивало би облачно, али релативно топло вријеме без мраза, уз повремену појаву слабе кише и дневне максимуме од 7 до 14 степени Целзијуса.

„Могућност захлађења се види тек после 6. јануара, али у овом тренутку се не може ништа рећи ни о његовој снази, ни о вјероватноћи, јер од 8. јануара стоји јако велик расип између хладних и топлих прорачуна. Сигурно је да, барем у наредних десетак дана, нема сњежних армагедона“, наводи се у објави.

Подијели:

Тагови:

hladnoća

zima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

Остали спортови

"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

4 ч

0
Умор главобоља

Здравље

Данас могућа појава умора, главобоље али и пад концентрације

4 ч

0
Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

Друштво

Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

4 ч

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Наука и технологија

Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

5 ч

0

Више из рубрике

Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

Друштво

Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

4 ч

0
Кључни избори за статус Срба на КиМ

Друштво

Кључни избори за статус Срба на КиМ

14 ч

0
Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

Друштво

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

16 ч

0
Материце – мајка је највећа светиња

Друштво

Материце – мајка је највећа светиња

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Песков: Ускоро нови телефонски разговор Путина и Трампа

12

17

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

12

14

Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

12

13

Званично признат дијабетес типа 5

12

00

ВРС, ПДП, НПС: Одакле је све дезертирао Драган Галић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner