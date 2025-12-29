Стиже ли „звијер са истока“? За новогодишњу ноћ до -13 степени

29.12.2025
08:15
Коментари:0
У нашем региону наредних дана умјерено хладно, најхладније у сриједу уз нешто чешћу појаву пљускова снијега.
Новогодишња ноћ уз мраз и ријетку појаву снијега.
Почетком 2026. јаче отопљење и до око 6. јануара релативно топло уз кишу и повремено јак јужни вјетар.
Послије 6. јануара могуће захлађење, али су његова снага, као и вјероватноћа, тренутно јако спорни. У сваком случају, нема “звијери са истока”, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Свијет
Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини
До краја године мало до умјерено, а у сриједу често и претежно облачно, уз рјеђу појаву сњежних пљускова који би најчешћи требали бити у сриједу, када би било и најхладније уз максимуме од -5 на планинама до 1 степен у низијама региона. Дуваће повремено појачан сјеверозападни вјетар.
Новогодишња ноћ хладна, уз рјеђу појаву слабог снијега. Минимуми од -5 до -1 у низијама и од -13 до -7 степени на планинама. Најхладније ће бити тамо гдје буде ведро, преноси Српскаинфо.
Свијет
Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени
Почетком 2026. јак хладан фронт циклона над Скандинавијом ће стићи до Алпа и условити развијање секундарног циклона над ширим простором сјеверне Италије. У оваквом положају, циклон ће ка нама у јаком јужном струјању почети транспортовати осјетно топлији, али и влажнији ваздух. Све до око 6. јануара преовлађивало би облачно, али релативно топло вријеме без мраза, уз повремену појаву слабе кише и дневне максимуме од 7 до 14 степени Целзијуса.
„Могућност захлађења се види тек после 6. јануара, али у овом тренутку се не може ништа рећи ни о његовој снази, ни о вјероватноћи, јер од 8. јануара стоји јако велик расип између хладних и топлих прорачуна. Сигурно је да, барем у наредних десетак дана, нема сњежних армагедона“, наводи се у објави.
Остали спортови
4 ч0
Здравље
4 ч0
Друштво
4 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
17
12
14
12
13
12
00
Тренутно на програму