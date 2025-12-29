Logo
"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

29.12.2025

07:54

"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

Дванаест година је прошло од тешке скијашке несреће Михаела Шумахера у Мерибелу, у Француској, која је довела до повлачења једног од највећих возача у историји Формуле 1 из јавности. Док његова породица и даље строго штити његову приватност, у његовом родном граду Керпену поново се поставља питање зашто град још увијек није додијелио Шумахеру титулу почасног грађанина.

Повод је годишњица несреће 29. децембра 2013. године, а негодовање је поново изразио Рајнер Ферлинг, предсједник клуба обожавалаца Михаела и Мика Шумахера Керпен еВ. Ферлинг, који се годинама залаже за симболично признање седмоструког свјетског шампиона, тврди да градске власти систематски избјегавају доношење одлуке.

Према његовим ријечима, град се више пута позивао на процедуралне разлоге, од одсуства прописа до "других приоритета", иако је једна улица у Керпену већ посвећена Шумахеру.

sumaher

Сцена

Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

"То је срамота за град. Годинама су политичари радо појављивали са Михаелом док је он доносио свјетску славу Керпену, а данас наводно нема времена за њега", каже Ферлинг у отвореном писму, преноси Кронен Цајтунг.

Такође подсјећа на раније спорове око картинг стазе у Керпену, гдје је Шумахер започео каријеру, истичући да град тада није показао довољно одлучности нити визије.

Посебно истиче да су други градови и области, попут Спа или Маранела, знали како да на достојан начин одају почаст Шумахеровим спортским достигнућима.

kora šumaher

Сцена

Шумахерова жена послије развода: Не желим да мијењам презиме, доноси ми зараду

Подсјетимо, Михаел Шумахер већ више од деценије живи далеко од очију јавности након тешке скијашке несреће у којој је задобио тешке повреде главе. Од тада, породица никада није износила детаље о његовом здравственом стању, истичући да поштују његову жељу за приватношћу.

Познато је само да је Шумахер на кућној нези, а свака информација о његовом опоравку се строго чува.

(Јутарњи)

