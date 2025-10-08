Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

Прошло је више од деценије након што је легендарни возач Формуле 1 Михаел Шумахер имао трагичну несрећу на скијању, послије које се више ништа не зна о његовом животу и стању Нијемца.

Његова породица годинама успијева да од очију јавности сакрије стање Михаела, а посљедње информације говоре да легендарни возач није добро.

Наиме, Дејли мејл је пренио да Михаел Шумахер не може да говори, као и да је везан за кревет.

''Он више не може да изражава мисли језиком. То је врло тужно стање. Био је херој, неуништив, а сада се сви само држимо наде. Но, он једноставно није добро и вјероватно га више никада нећемо видјети'', говорио је њемачки новинар Феликс Горнер.

Њемачки медији наводе да се о стању Михаела Шумахера брине тим од више од 15 људи, током 24 сата. Открива се да је дјелимично беспомоћа, као и да му је потребан стални надзор.

