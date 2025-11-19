Logo
Рецепт дана: Најмекше палачинке које се топе у устима

19.11.2025

07:36

Коментари:

0
Ако желите најмекше палачинке које се топе у устима, рјешење је једноставно и налази се у свакој продавници.

Умјесто млијека или обичне воде, додајте киселу воду у смјесу за палачинке. Мјехурићи из минералне воде стварају лагану структуру и дају палачинкама ону прозрачну мекоћу коју не можете добити на други начин, преноси Пинк.рс.

У посуди разбијте 2 јаја. Додајте 200 г брашна, шећер по укусу и прстохват соли.

Умјесто млијека, сипајте киселу воду – око 250 мл.

Убаците 3 кашике уља и добро умутите.

илу-сарма-10092025

Савјети

Рецепт за посну сарму на Аранђеловдан: Толико је укусна да ће гости бити одушевљени

Ако желите још мекше палачинке, додајте кашику јогурта или киселе павлаке у смјесу. Комбинација са киселом водом даје савршен баланс.

