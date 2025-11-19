Рецепт дана: Најмекше палачинке које се топе у устима

19.11.2025
07:36
Коментари:0
Ако желите најмекше палачинке које се топе у устима, рјешење је једноставно и налази се у свакој продавници.
Умјесто млијека или обичне воде, додајте киселу воду у смјесу за палачинке. Мјехурићи из минералне воде стварају лагану структуру и дају палачинкама ону прозрачну мекоћу коју не можете добити на други начин, преноси Пинк.рс.
У посуди разбијте 2 јаја. Додајте 200 г брашна, шећер по укусу и прстохват соли.
Умјесто млијека, сипајте киселу воду – око 250 мл.
Убаците 3 кашике уља и добро умутите.
Савјети
Ако желите још мекше палачинке, додајте кашику јогурта или киселе павлаке у смјесу. Комбинација са киселом водом даје савршен баланс.
