Најлон торта је идеална за рођендане, славе и све друге прилике

Извор:
Курир
04.11.2025
07:37
Коментари:0
Постоје колачи који нас враћају у дјетињство, и они који се увијек праве када желимо да спојимо носталгију и једноставност. Најлон торта је управо таква.
Иако најлон торта потиче из времена наших бака, њени састојци – сушена кора, крем бананице и чоколада – чине је и данас омиљеном на свакој трпези. Мекана, кремаста и лагано хрскава, најлон торта је једноставна за припрему, а укусом подсјећа на домаће посластице које су се правиле "без пуно филозофије", али са много љубави.
Рецепт за најлон торту пронашли смо на Јутјуб каналу Домаћи Рецепти, гдје је начин припреме објашњен корак по корак – идеално и за почетнике и за искусне домаћице. Оно што је чини посебном јесте сушена кора од бјеланаца и шећера, два слоја богатог фила и неизоставне крем бананице које јој дају онај неодољиви ретро укус.
Потребно је:
За кору:
7 бјеланаца
12 кашика шећера
1 кашичица алкохолног сирћета
За фил:
7 жуманаца
10 кашика шећера
Савјети
1 l млијека
250 g маслаца
40 g шлага у праху
10 крем бананица
200 g чоколаде за кување
Припрема:
За припрему коре умутите бјеланца, шећер и сирћеу чврст снијег. Плех подмажите маргарином и поспите брашном. Смјесу сушите 45 минута на 150 степени. За фил умутите жуманца с млијеком, додајте брашно и шећера и кувајте на пари док се маса не згусне.
Скините с ватре и прохладите, па додајте умућени маргарин и шлаг (одвојено их умутите). Ову масу подјелите на два дјела. У први дио ставите истопљену чоколаду. У други дио ставите исјецкане чоколадне бананице. Преко готове коре ређајте прво тамни фил, затим жути и на крају торту премажите умућеним шлагом.
(курир)
