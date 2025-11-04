Ана Ивановић након развода улаже у овај бизнис

Извор:
И док се причало и писало о вилама широм свијета, апартманима, становима и коме ће шта од тога припасти, нико се није сјетио тога да бивша тенисерка посједује имовину и у родној Србији.
Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгнер били су главна тема медија широм свијета, док је њихов развод трајао. Након два мјесеца читаве драме око њиховог разлаза страсти су се смириле, па Бастијан ужива с новом партнерком, а Ана је поново активна на свим животним пољима.
Њихов развод све је занимао, а оно чиме су се сви бавили током њиховог разлаза је управо имовина коју су стекли и коју ће подјелити.
Екипа Курира недавно је посјетила мјесто Крчедин, гдје је Ана још прије брака с Бастијаном уложила огромну своту новца у воћњак с јабукама. Како се шушка, бројка је била чак шест милиона евра. У овај бизнис ушла је још 2015, тачније прије брака с фудбалером. Она је, како се тада писало, уложила свој зарађени новац у плантажу преко фирме "МК груп".
Мјештани су нам потврдили да она јесте уложила новац, али су истакли да је њен отац Миодраг Ивановић заправо један од сувласника ове фирме.
Да, то јесте тачно, ево сад кад будете кренули, с десне стране видјећете јабуке којима се не види крај. Е, то је њихово. Ту је Анин отац. Али јесте она дала новац за тај бизнис - казао нам је житељ села.
С обзиром на то да се имање води на оца тенисерке, не постоји шанса да се ово земљиште нађе на списку имовине бившег пара као предмет подјеле. Ипак, у све ово био је упућен и Швајнштајгнер, а тада се писало да се њему поменуто мјесто много допало, па је предложио својој тадашњој вјереници да ту направе кућу.
До тога није дошло, али је воћњак и те како напредовао. Кад смо стигли до плантаже, коју је немогуће заобићи, видјели смо да се о свему много води рачуна.
Цијела плантажа од 125 хектара је заштићена од временских неприлика, свако дрво је као под конац, а сазнали смо и да се стабла наводњавају методом кап по кап. Иначе, јабуке које су засађене на имању су киселе (врста кримсон сноу). Оне су добре за сокове.
Подсјетимо, отац Ане Ивановић Миодраг је давних година потврдио сазнања да је његова ћерка уложила новац у овај бизнис. Како је тада рекао, у питању је веома озбиљан посао у који су уложена велика средства и за који је набављена најмодернија технологија.
