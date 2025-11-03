Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај

Извор:
Александра Пријовић је недавно остала без једне од својих највећих фан страница на друштвеним мрежама која је бројала 80.000 пратилаца.
Дјевојка која је водила странцу огласила се тада, како је рекла, посљедњи пут.
Како тврди, Александра јој је поставила забрану да је означава у објавама што ју је повриједило, те је одлучила да одустане.
"Послије шест година присуства на овом профилу са тугом и разочарањем схватам да је дошао тренутак да се повучем. Шест година сам улагала емоцију, пажњу и вријеме јер ми је то значило, зато ми је посебно тешко признати да више нема смисла да остајем. Када ми је Александра забранила да је означавам на садржајима који су ми доносили радост, схватила сам да овдје више нисам пожељна. Та одлука ме је јако повриједила и увриједила. Није ми лако да ово пишем јер још увијек носим лијепе успомене, али не могу да игноришем тај осјећај. Вјерујем да је повлачење сада најбоље рјешење. Одлазим без мржње, али и без повратка. Хвала свима на свему, никад вас нећу заборавити, али ово је моје збогом. Александра ће заувијек бити дио мене и мог срца", поручила је обожаватељка, пише "Ало".
