Доктор за АТВ открио све детаље о појави тифуса: Студенткиња оперисана

Аутор:Стеван Лулић
03.11.2025
21:24
Директор Универзитетске болнице у Фочи Ненад Лаловић потврдио је за АТВ информације о појави тифуса у Фочи, али је нагласио да нема разлога за забринутост и поручио да су медији превише "бомбастично" пренијели ову вијест.
"Информације које су објављене у медијима, морам да кажем, превише су бомбастичне и немају медицинско, стручно утемељење. Када је у питању трбушни тифус, то је болест која се јавља ендемски у Индији и приликом уласка у земље Европе и свијета не налази се на листи болести које подлијежу контроли. Чак особа може да буде и клицоноша, у тренутку када уђе у земљу апсолутно нема симптоме и касније развије симптоме те болести", истакао је доктор Лаловић за портал АТВ-а.
Говорећи конкретно о случају студенткиње из Индије код које је болест потврђена рекао је да се она осјећа добро, али да је била развила и компликације након којих је успјешно оперисана.
"Она је прије седам до десет дана хоспитализована на Одјељење за инфектологију због болова у стомаку и повишене температуре, гдје се, између осталог, и сумњало да се ради о трбушном тифусу, гдје је потврђена болест. Касније је развила компликацију акутне упале слијепог цријева, која је једна од компликација тифуса гдје је студенткиња оперисана врло успјешно" нагласио је Лаловић и наставио:
"Након тога, проведене су све могуће мјере, епидемиолошки надзор, контакти са свима с којима је долазила у контакт. Све анализе столица и урина, јер се бактерије излучују путем столице и урина, које су урађене за сада су негативне. Тако да апсолутно нема никаквог разлога за забринутост и епидемиолошка ситуација је апсолутно под контролом".
Рекао је да је то први случај у више деценија који је регистрован у Фочи.
"Та болест се код нас не јавља. Јавља се у Индији, јер је то болест ендемска и везана је управо за подручја Индије", рекао нам је доктор Лаловић.
Нагласио је да је пацијенткиња отпуштена на кућно лијечење и да се тренутно налази у изолацији.
"Уредно се врши епидемиолошки надзор", закључио је Лаловић.
