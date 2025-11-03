Logo

Шта је тифус - болест откривена код студенткиње у Српској?

Стеван Лулић

03.11.2025

19:43

Лијечење / Илустративна фотографија
Фото: Pexels/Photo by Pavel Danilyuk

У Фочи је код студенткиње Медицинског факултета из Индије откривен тифус, потврђено је за АТВ.

Како сазнајемо, студенткиња је стављена у изолацију након што јој је потврђена болест, а предузете су мјере како би се спријечило ширење.

64c35b297bfca laboratorija

Друштво

Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Медицинско особље Болнице Фоча одмах је почело да користи заштитне маске и друге мјере превенције, баш као и остали који улазе у болницу.

Шта је тифус?

Тифус (тифоидна грозница) је озбиљна бактеријска болест коју изазива Salmonella enterica serovar Typhi (скраћено S. Typhi) и која углавном погађа гастроинтестинални тракт и крвоток.

Према подацима Свјетске здравствене организације, иако је у развијеним земљама релативно ријетка болест, и даље представља значајан здравствени проблем у земљама са слабом санитарном инфраструктуром.

Тифус је системска инфекција узрокована бактеријом С. Тyпхи.

Ова бактерија живи само у људима — нема природни резервоар у животињама.

vrtic

Градови и општине

Штрајк радника вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини

Према подацима СЗО, годишње се процјењује око 9 милиона оболења и око 110.000 смртних случајева широм свијета.

У Сједињеним Америчким Државама, како наводи ЦДЦ, годишње се јавља око 5.700 случајева, од којих већина оболи током међународног путовања.

Како се тифус шири?

Пренос тифуса се одвија преко бактерије која се излучује у столици (понекад и урину) заражене особе, наводи ЦДЦ.

Бактерија улази у тијело путем оралног уноса — најчешће када се поједе или попије нешто контаминирано изметом заражене особе, или ако је храна/вода испрани контаминираном водом.

У пракси, најчешћи путеви су:

  • конзумација хране која је испрана или кувана у нечистој води,
  • конзумација нечисте воде или кориштење леда направљеног од контаминиране воде,
  • особе које служе храну а нису добро опрале руке послије тоалета.

Ризик је виши у срединама гдје су водоснабдијевање, санитарна инфраструктура и хигијенски услови лоши и гдје је могућност да канализација и отпадна вода доспију у питку воду.

Симптоми

Симптоми тифуса се могу јавити 1–3 недјеље након изложености, а у неким случајевима и након дуже инкубације, наводи клиника Мајо.

Према ЦДЦ-у, кључни симптоми су:

  • висока температура (до 39-40 степени) која траје дуже времена,
  • слабост, умор, главобоља, губитак апетита,
  • бол у стомаку, затвор или дијареја,
  • кожни осип ("розе-мреље") у неким случајевима.

Без лијечења, болест може дуго трајати и довести до озбиљних компликација.

Лијечење

Лијечење тифуса подразумијева примјену антибиотика — што је ранији почетак лијечења, лакше се лијечи.

Важно је да особа узме целу прописану дозу антибиотика, јер остаци бактерије у организму могу довести до преношења инфекције, наглашава СЗО.

радионица о Дејтонском споразуму

Република Српска

Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума

У неким случајевима, особа може након симптома још увијек излучивати бактерију, односно постаје хронични носилац и може заразити друге.

Компликације могу обухватити перфорацију цријева, масивно крварење, сепсу и друга животно угрожавајућа стања, појашњавају у клиници Мајо.

Превенција

Превенција тифуса подразумијева сљедеће кључне кораке:

Вакцинација

Постоје вакцине против тифуса — како каже ЦДЦ: доступни су орални и инјекциони облици.

Орална: за особе старије од 6 година, 4 пилуле сваки други дан.

Инјекциона: за особе старије од 2 године, једна доза најмање 2 недјеље прије путовања.

Важно: вакцинација не гарантује 100 % заштиту, те је неопходно и даље придржавати мјере санирања и хигијене.

Савјети

Пијте воду која је безбједна: кувана, или боцу затворене.

Избјегавајте лед у зонама ризика (може бити од контаминиране воде).

Избјегавајте сирово неопрано поврће и воће, или их добро оперите/огулите.

Перите руке сапуном након тоалета, прије припреме хране и прије јела.

Запаљен ауто њемачког политичара

Свијет

Запаљен аутомобил истакнутог политичара

Ако планирате путовање у земље гдје тифус није ријеткост (нпр. дијелови Јужне Азије, Африка, Латинска Америка) — обратите пажњу, савјетује ЦДЦ.

Код сумње на тифус — одмах се јавите љекару, јер благовремено укључење терапије може олакшати лијечење.

Особе које су прележале тифус требају да провјере да ли су и даље носиоци заразе — како не би несвјесно пренијеле болест.

Тифус

Болест

Фоча

