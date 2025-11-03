Шта је тифус - болест откривена код студенткиње у Српској?

Аутор:Стеван Лулић
03.11.2025
19:43
Коментари:0
У Фочи је код студенткиње Медицинског факултета из Индије откривен тифус, потврђено је за АТВ.
Како сазнајемо, студенткиња је стављена у изолацију након што јој је потврђена болест, а предузете су мјере како би се спријечило ширење.
Друштво
Упаљен аларм: У Српској откривен тифус
Медицинско особље Болнице Фоча одмах је почело да користи заштитне маске и друге мјере превенције, баш као и остали који улазе у болницу.
Тифус (тифоидна грозница) је озбиљна бактеријска болест коју изазива Salmonella enterica serovar Typhi (скраћено S. Typhi) и која углавном погађа гастроинтестинални тракт и крвоток.
Према подацима Свјетске здравствене организације, иако је у развијеним земљама релативно ријетка болест, и даље представља значајан здравствени проблем у земљама са слабом санитарном инфраструктуром.
Тифус је системска инфекција узрокована бактеријом С. Тyпхи.
Ова бактерија живи само у људима — нема природни резервоар у животињама.
Градови и општине
Штрајк радника вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини
Према подацима СЗО, годишње се процјењује око 9 милиона оболења и око 110.000 смртних случајева широм свијета.
У Сједињеним Америчким Државама, како наводи ЦДЦ, годишње се јавља око 5.700 случајева, од којих већина оболи током међународног путовања.
Пренос тифуса се одвија преко бактерије која се излучује у столици (понекад и урину) заражене особе, наводи ЦДЦ.
Бактерија улази у тијело путем оралног уноса — најчешће када се поједе или попије нешто контаминирано изметом заражене особе, или ако је храна/вода испрани контаминираном водом.
Ризик је виши у срединама гдје су водоснабдијевање, санитарна инфраструктура и хигијенски услови лоши и гдје је могућност да канализација и отпадна вода доспију у питку воду.
Симптоми тифуса се могу јавити 1–3 недјеље након изложености, а у неким случајевима и након дуже инкубације, наводи клиника Мајо.
Без лијечења, болест може дуго трајати и довести до озбиљних компликација.
Лијечење тифуса подразумијева примјену антибиотика — што је ранији почетак лијечења, лакше се лијечи.
Важно је да особа узме целу прописану дозу антибиотика, јер остаци бактерије у организму могу довести до преношења инфекције, наглашава СЗО.
Република Српска
Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума
У неким случајевима, особа може након симптома још увијек излучивати бактерију, односно постаје хронични носилац и може заразити друге.
Компликације могу обухватити перфорацију цријева, масивно крварење, сепсу и друга животно угрожавајућа стања, појашњавају у клиници Мајо.
Превенција тифуса подразумијева сљедеће кључне кораке:
Постоје вакцине против тифуса — како каже ЦДЦ: доступни су орални и инјекциони облици.
Орална: за особе старије од 6 година, 4 пилуле сваки други дан.
Инјекциона: за особе старије од 2 године, једна доза најмање 2 недјеље прије путовања.
Важно: вакцинација не гарантује 100 % заштиту, те је неопходно и даље придржавати мјере санирања и хигијене.
Пијте воду која је безбједна: кувана, или боцу затворене.
Избјегавајте лед у зонама ризика (може бити од контаминиране воде).
Избјегавајте сирово неопрано поврће и воће, или их добро оперите/огулите.
Перите руке сапуном након тоалета, прије припреме хране и прије јела.
Свијет
Запаљен аутомобил истакнутог политичара
Ако планирате путовање у земље гдје тифус није ријеткост (нпр. дијелови Јужне Азије, Африка, Латинска Америка) — обратите пажњу, савјетује ЦДЦ.
Код сумње на тифус — одмах се јавите љекару, јер благовремено укључење терапије може олакшати лијечење.
Особе које су прележале тифус требају да провјере да ли су и даље носиоци заразе — како не би несвјесно пренијеле болест.
Здравље
3 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
11 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму