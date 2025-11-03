Постигнут договор за РиТЕ Угљевик

Извор:
Рудник и термоелектрана Угљевик имају сагласност за улазак у експлоатационо поље "Исток 2" – то је изњедрио састанак енерго челника с премијером Републике Српске. Влада је дала сагласност и на приједлог коначног уговора о преузимању већинског власничког удјела компаније „Комсар“ од стране предузећа „ГАС-РЕС“.
"Данас у току дана ће „ГАС-РЕС“ заказати сједницу Надзорног одбора и, уколико је то уреду, дати сагласност и ујутру доставити ресорном министарству да покрене процедуру и до четвртка, уколико то све буде како треба направљено у складу с договорима, у четвртак ће Влада дати сагласност за закључење главног уговора. Ми смо рекли максимално у наредних 10 дана, али ако буде све ово урађено како треба, биће закључен у петак", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
„ГАС-РЕС“ је досад исплатио 93 милиона евра након што је од Владе Републике Српске добио задатак да преузме четири концесије од предузећа "Комсар-енерџи".
"Ради се о двије концесије угља, једну на кречњак и једну за изградњу два блока термоелектране од 350 мегавата. До сада смо већ по овоме исплатили 93 милиона евра, по првом предуговору 30 милиона и по анексу предуговора још 63 милиона евра. Остало је још 30 милиона евра од укупне купопродајне цијене, дакле 123 милиона евра, да упишемо тај удио и да можемо на један адекватан начин одговорити енергетским захтјевима у будућности", истакао је вршилац дужности директора предузећа "ГАС-РЕС" Никица Врањеш.
Нема више разлога за страх и манипулације, јер је сада осигуран несметан приступ лежиштима угља, увјеравају.
"Данас смо дефинисали врло јасно да ће се осигурати несметан приступ постојећем РиТЕ Угљевик у подручје „Исток 2“. То је подручје гдје се налазе резерве угља које су геолошки процијењене на вриједност негдје око 73 милиона тона, што ће бити довољно за несметан рад ове електране у далекој будућности", навео је министар енергетике и рударства у Влади Републике Српске Петар Ђокић.
"Имамо јасан план и да ћемо преузимањем "Истока 2" РиТЕ имати стабилност 25 година. То значи стабилност за раднике, њихове породице и општину која ће добити накнаду", објаснио је генерални директор Електропреивреде Републике Српске Лука Петровић.
Сада се енерго-челници надају да је ово довољно да се радници врате на посао. Подсјећа први човјек РиТе Угљевик да проблеми овог предузећа нису од јуче.
"Ја хоћу да вјерујем да ће након ове изјаве и након свега овога што смо данас договорили радници РиТЕ Угљевик данас до краја дана или најкасније ујутру наставити активности око експлоатације угља и да створимо довољне количине за несметан рад Термоелектране Угљевик", казао је вршилац дужности директора РиТЕ Угљевик Дико Цвијетановић.
То неће тако лако ићи. Тако се барем чини према обавјештењу Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, у коме стоји да ће сутра бити одржан мирни протестни скуп у Угљевику.
