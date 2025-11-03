Logo

Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна
Фото: АТВ

Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић изјавио је да је у Руднику и Термоелектрани РиТЕ "Угљевик" застарјела механизација и да су чести кварови, те да је видљиво да не могу да послују са цијеном електричне енергије од 65 евра по мегават-часу.

Петровић је на конференцији за новинаре у Бањалуци рекао да у РиТЕ очекују увећану цијену од 75 евра.

"То значи да ће се цијена морати повећати за минимално 10 евра по мегават-часу. Посљедица свега је смањена производња због застоја и лошег угља, те несигурност снабдијевања угљем. Недостаје одређена енергија из РиТЕ коју `Електропривреда` купује по већој цијени", појаснио је Петровић.

Он је додао да је видљиво да се ради на рационализацији трошкова, додавши да је битно да се остане у важним пројектима везаним за Хидроелектране "Дабар" и "Бистрица", које ће бити у систему "Електропривреде".

"Сигурно ћемо неке теме отворити и на тематској сједници Владе јер се систем мора стабилизовати. Доприноси су уплаћени и сматрамо да је и тај проблем који се појавио ријешен", истакао је Петровић.

hotel soba vrata pixabay

Свијет

Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

Петровић је поручио да "Електропривреда" даје подршку РиТЕ и да су сви максимално ангажовани на свим пројектима у овој области.

"Имамо јасан план и преузимањем "Истока 2" РиТЕ ће имати производњу угља у наредних 25 година. То значи стабилност за раднике, њихове породице и општину која ће добити накнаду. Вјерујемо да ћемо уз подршку премијера /Саве Минића/ који нас је саслушао донијети одлуке за стабилизацију", рекао је Петровић.

У Бањалуци је данас предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржао састанак са представницима "Електропривреде Републике Српске", Рудника и Термоелектране РиТЕ "Угљевик" и компаније "Гас-рес".

Састанак је након што су радници РиТЕ Угљевик обуставили рад због недостатка угља.

ILU-TJESTENINA-28082025

Свијет

У тјестенини пронађена опасна бактерија: Шест људи умрло, десетине хоспитализовано

Састанку је присуствовао о министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.

Претходно је Ђокић разговарао са представницима "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик" и компаније "Гас-рес".

Коментари (2)
