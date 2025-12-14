Logo
Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

Извор:

Б92

14.12.2025

20:43

Фото: Pexels

Три аутономна Вајмо возила изазвала су прави застој у Сан Франциску тако што су успјела да се међусобно "збуне" и блокирају читаву улицу.

Догодило се то у брдовитом дијелу овог калифорнијског града, гдје су се два роботаксија Јагуар И-Паце сусрела на уском раскршћу које се завршава слијепом улицом.

Треће Вајмо возило стигло је неколико тренутака касније, правилно проценило да је пут блокиран и стало – чиме је улица била потпуно затворена, пише КарСкоопс.

Становници су збуњено посматрали непомична возила, док су алгоритми очигледно покушавали да "одлуче" ко први треба да се помјери.

или-стјуарт мали-14122025

Занимљивости

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

Према извјештају станице АБЦ7Њус, два возила су се "можда и благо додирнула" док је једно од њих покушавало да скрене. Треће је само стрпљиво чекало, што у овом случају није помогло.

Тек када је техничар од крви и меса стигао на локацију и ручно преузео контролу, улица је поново деблокирана. Још једном се показало да је најпоузданији "резервни систем" аутономне вожње – човјек.

Вајмо иначе успјешно послује у Сан Франциску, Лос Анђелесу и Фениксу, а недавно је покренуо услуге у Мајамију и шири се на Далас, Хјустон, Сан Антонио и Орландо.

Ипак, овакви инциденти подсјећају да аутономна возила још увијек имају проблем са ситуацијама у којима људи могу лако да се договоре и да реагују, а машине остају "паралисане".

(б92)

