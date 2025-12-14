Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

Извор:
Б92
14.12.2025
20:43
Три аутономна Вајмо возила изазвала су прави застој у Сан Франциску тако што су успјела да се међусобно "збуне" и блокирају читаву улицу.
Догодило се то у брдовитом дијелу овог калифорнијског града, гдје су се два роботаксија Јагуар И-Паце сусрела на уском раскршћу које се завршава слијепом улицом.
Треће Вајмо возило стигло је неколико тренутака касније, правилно проценило да је пут блокиран и стало – чиме је улица била потпуно затворена, пише КарСкоопс.
Становници су збуњено посматрали непомична возила, док су алгоритми очигледно покушавали да "одлуче" ко први треба да се помјери.
Према извјештају станице АБЦ7Њус, два возила су се "можда и благо додирнула" док је једно од њих покушавало да скрене. Треће је само стрпљиво чекало, што у овом случају није помогло.
Тек када је техничар од крви и меса стигао на локацију и ручно преузео контролу, улица је поново деблокирана. Још једном се показало да је најпоузданији "резервни систем" аутономне вожње – човјек.
Вајмо иначе успјешно послује у Сан Франциску, Лос Анђелесу и Фениксу, а недавно је покренуо услуге у Мајамију и шири се на Далас, Хјустон, Сан Антонио и Орландо.
Ипак, овакви инциденти подсјећају да аутономна возила још увијек имају проблем са ситуацијама у којима људи могу лако да се договоре и да реагују, а машине остају "паралисане".
(б92)
