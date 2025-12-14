Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

14.12.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се о масакру у Сиднеју на плажи Бонди у ком је убијено 16, а рањено је најмање 30 особа. Трамп је честитао човеку који је разоружао једног од двојице нападача који је тешко рањен у пуцњави, преноси "Скај Њуз".
"Ово је страшан и антисемитски напад, честитам храбром човеку који је напао једног пуцача. Желим да одам почаст свима.
Аустралији, премијеру, свима са ким имамо добре односе. Страшна ситуација је тамо", започео је Трамп.
Коментарисао је и храброг мушкарца који је са леђа пришао једном нападачу и отео му пушку. О њему бруји цијела планета, а испоставило се да је ријеч о локалном продавцу воћа.
"Велико поштовање за тог човјека", додао је амерички предсједник.
