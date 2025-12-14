Logo
Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

14.12.2025

20:20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се о масакру у Сиднеју на плажи Бонди у ком је убијено 16, а рањено је најмање 30 особа. Трамп је честитао човеку који је разоружао једног од двојице нападача који је тешко рањен у пуцњави, преноси "Скај Њуз".

"Ово је страшан и антисемитски напад, честитам храбром човеку који је напао једног пуцача. Желим да одам почаст свима.

Аустралији, премијеру, свима са ким имамо добре односе. Страшна ситуација је тамо", започео је Трамп.

Слађан

Србија

"Почивај у миру, дебељко" Ово је Слађан који је убијен, мотив пљачка

Коментарисао је и храброг мушкарца који је са леђа пришао једном нападачу и отео му пушку. О њему бруји цијела планета, а испоставило се да је ријеч о локалном продавцу воћа.

"Велико поштовање за тог човјека", додао је амерички предсједник.

Ахмед ал Ахмед сиднеј

Свијет

Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија

Доналд Трамп

Sidnej

Терористички напад

